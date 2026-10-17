Gabriel Suazo, espartano sonriente en defensa del "instinto de supervivencia": polémica arbitral, Real Madrid, capitanía del Sevilla, buen inicio en LaLiga...

El lateral izquierdo chileno ha analizado con sinceridad la ardiente actualidad del choque de este domingo en el Santiago Bernabéu, donde los nervionenses llevan desde 2008 sin llevarse los tres puntos

Gabriel Suazo es un espartano de imborrable sonrisa. Guerrero en la cancha y competidor nato, más aún desde que recibió con orgullo la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán del Sevilla FC, el lateral izquierdo chileno se ha ganado al vestuario por su carácter positivo y su afán de ayudar a todos los compañeros. Luis García Plaza ha encontrado a todo un líder en él, como prueba este dato: suma los 720 minutos posibles en las ocho jornadas de LaLiga EA Sports y ahora anuncia que el equipo va a por todas al Santiago Bernabéu, donde espera imponerse al Real Madrid después de 16 años de decepciones en Chamartín.

"Feliz de estar acá, feliz de cómo está yendo el equipo, de la ambición que está teniendo, de cómo salimos a cada partido... Con ese instinto de supervivencia, como dice el míster, que hemos tenido desde la temporada pasada en esos momentos tan difíciles y que queríamos mantener esta temporada desde el comienzo", ha expresado el chileno en una interesante entrevista concedida a El Chiringuito en la previa del duelo ante el Real Madrid en la que ha señalado "la unión del vestuario" como clave de la mejoría en el Sevilla FC con respecto al sufridísimo curso pasado.

Capitán del Sevilla FC a pesar de que sólo lleva poco más de un año

"Para mí es un orgullo tremendo y para mi familia. No llego intentando ser el capitán, para nada. Yo llegué para ser la persona que soy. Es mi forma de ser, me la inculcaron mis padres y son los valores que tengo. Siempre intento ser muy positivo, alegre, ayudar y acompañar a mis compañeros... Me toca llevar el brazalete y soy el capitán, pero cualquiera de mis compañeros tiene carácter y liderazgo. Lo importante en un vestuario es tener a gente que te acompaña en los momentos buenos y sobre todo en los difíciles.

"Comenzó en pretemporada, pero no sabía que iba a ser yo. Simplemente comencé en algunos partidos. Luego ya, el míster decide que Kike (Salas) y yo seremos los capitanes. Para los dos fue una alegría tremenda. Yo vengo de un club como Colo-Colo en donde es muy importante que los jugadores de la casa se sientan identificados y para Kike es su primera experiencia como capitán. Quiere aprender y estamos ayudándonos mutuamente a crecer los dos como capitanes del Sevilla".

El secreto del buen inicio de curso del Sevilla es la unión del vestuario

"Tanto dentro como fuera de la cancha hay relaciones y conexiones muy buenas en donde se está viendo reflejado que somos una familia. Nos ayudamos mucho, si algún compañero pierde algún duelo sabe que viene otro compañero a ayudar, que están ahí respaldándote... Esa confianza que tenemos el uno con el otro dentro de la cancha nos da tranquilidad para competir.

La sorpresa de Suazo con la expulsión de Isaac Romero y las quejas del Real Madrid

"Yo venía de hacer un sprint y cuando veo gol, me tiro al suelo porque ya no tenía oxígeno. Vi la expulsión desde lejos y no sabía qué había pasado. Fui a preguntar al árbitro y me dijo que era por la celebración. Ya después del partido vimos todo y nos sorprendió muchísimo. Quizás hace 25 años de la última expulsión por hacer ese gesto que vemos normalmente en el fútbol. Nos parece extraño, pero todos nos equivocamos. Obviamente, nos fastidia porque creo que con 11 jugadores podríamos haber mantenido el 2-3".

"Entiendo a todas las partes. Cuando uno se siente afectado, como siento yo que nos pasó el partido anterior, es difícil tener una opinión distinta hacia los árbitros. Entiendo esa parte del Real Madrid pero mi posición es intentar ser lo más respetuoso y ayudar al árbitro a estar tranquilo en ese sentido porque son decisiones difíciles y son personas que pueden cometer errores o tener días buenos y días malos, como todos; pero claro, cuando uno siente que se equivocan constantemente...", ha añadido el chileno.

El Sevilla no gana al Real Madrid en el Bernabéu desde 2008

"Es muchísimo tiempo, pero tengo confianza plena en este equipo. Vamos a ir a competir y a estar ahí, en el partido, en todo momento. Estoy convencido por como estamos trabajando, por la actitud que estamos teniendo y por la unión que se ve dentro de la cancha".

"Les vamos a hacer un partido difícil, les vamos a intentar complicar lo máximo posible y, por qué no, ganar por fin en el Bernabéu. Es difícil, hace muchos años que no se logra, pero vamos con esa convicción, teniendo en cuenta la calidad de los jugadores del Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo".