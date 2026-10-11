Luis García Plaza aclara el estado de Rubén Vargas, elogia a Félix Correia, aprieta a Robbie Ure y desvela los nuevos capitanes: "Coge un peso importante"

El técnico del Sevilla FC se detuvo en varios nombres propios de la actualidad nervionense, confirmando, sin nombrarlo, que Lucas Stassin no llegará a tiempo para medirse al Levante

Tras un largo e inusual parón de tres semanas, el Sevilla FC retoma la competición este lunes ante el Levante (a las 21:00 horas en el Ciutat de València) con el objetivo de dar continuidad a su buena dinámica de resultados anterior al paréntesis de LaLiga, en la que marcha en una cómoda quinta plaza. Pero Luis García Plaza no se relaja y pide que su equipo vuelva mostrar el mismo carácter competitivo después de 23 días sin jugar, para lo cual solo cuenta con las ausencias de Marcao, lesionado por enésima vez en el trofeo Antonio Puerta, y Lucas Stassin, que no se ejercitó este domingo pese a sus intentos por llegar a tiempo tras sufrir una lesión muscular en el aductor largo ante el Deportivo de La Coruña.

Rubén Vargas aún no está "al cien por cien"

"Las bajas ya las conocéis del entreno. El club os trata de forma espectacular, ningún club deja entrar a la prensa el día antes del partido, en ninguno de los clubes que he estado se hacía esto", comenzó afirmando el técnico madrileño, que confirmó el regreso de Rubén Vargas, aunque al mismo tiempo dio por hecho que el internacional suizo, que ha aprovechado el parón para dejar atrás sus molestias, comenzará en el banquillo de los suplentes.

"Va a estar en la lista, pero no está al cien por cien porque llevaba mucho tiempo parado. Ha entrenando una semana y media y he hablado con él para decirle que no está para jugar de principio. A partir de ahí, conforme se vaya dando el partido podrá jugar o no. Está como en la segunda semana de pretemporada. Pero estoy encantado de que esté recuperado porque nos puede dar un registro diferente, también a balón parado, así que estamos muy contentos y ojalá ya no pare hasta el final, y que dentro e tres o cuatro jornadas esté al cien por cien", afirmó.

"Ojalá el primer gol de Ure llegue cuanto antes"

Otro de los nombres propios es el del escocés Robbie Ure, que sigue sin ver portería después de siete encuentros como sevillista y tampoco logró quitarse esa losa de encima en el parón, en el que ha debutado como internacional absoluto. Pese a ello, García Plaza se muestra tranquilo, aunque al mismo tiempo aprieta a su pupilo. "No he hablado con él de ese tema. Esta trabajando bien y también ha habido partidos en los que ha sido suplente. Si sigue trabajando así llegará el gol. Ojalá cuanto antes porque al final los delanteros deben hacer goles y solo llevamos dos, y uno Peque, pero esperamos más goles de los delanteros", admitió.

Agoumé, entre los seis capitanes de la plantilla

Quien sí está ofreciendo un gran rendimiento en este arranque de curso es Lucien Agoumé, que ha reconocido que rechazó una millonaria oferta de Arabia Saudí para seguir en el Sevilla FC, lo cual fue valorado por el técnico nervionense. "Es un jugador importante y esta jugando a un nivel muy grande. Estoy contentísimo de que se haya querido quedar. Estamos creando un sentido de pertenencia y creo que eso es algo muy bonito, gente que quiere estar aquí y crecer, para los que que jugar en el Sevilla es un orgullo. Eso es lo que debemos recuperar, otra cosa es que el club necesita vender, como ha pasado con gente como Oso o Sow. Ojalá eso vaya cada vez a menos", destacó.

Además, García Plaza también desveló que el mediocentro francés ha pasado a ser uno de los capitanes de la plantilla, con lo que "gana peso importante" en el vestuario. "Yo he elegido a tres, el otro lo he respetado que es Marcao. El orden es Suazo, Kike Salas, Marcao y Agoumé, y luego los jugadores han elegido a otros dos: Carmona y Odysseas", como quinto y sexto capitán, reveló.

La mayor virtud de Félix Correia: "Es buenísimo"

Con respecto al portugués Félix Correia, uno de los últimos refuerzos en llegar en verano, el técnico sevillista se mostró satisfecho con su rendimiento, aunque le pidió que no se relaje. "Es totalmente diferente a Oso, yo he tenido que adatar mi manera de jugar de cuando estaba Oso a hacerlo ahora con Félix, igual que si jugase ahí Ejuke, Alfon o Vargas. Lo que más me ha sorprendido de él es que tácticamente es buenísimo, sabe cuando tiene que presionar, cerrar, ir al espacio… Tiene que ir creciendo y está rindiendo bien, pero no considero a nadie titular indiscutible, ni a él ni a Miguel Sierra. El equipo se va acercar al que viene jugando, pero puede haber cambios. Félix está bien, pero los de atrás están apretando. Alfon estuvo bien en el Trofeo Puerta, aunque le falta físico y está creciendo, y Ejuke ya sabéis de lo que es capaz, y ahora tenemos a Rubén Vargas, así que Miguel y Félix tienen que apretar", sentenció.