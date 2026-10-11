Los fichajes para la delantera que no pudo cerrar el Sevilla 'presionan' a Robbie Ure

El escocés aún no se ha estrenado como goleador con el conjunto nervionense, todo lo contrario que otros por los que negoció José Ignacio Navarro, como Fede Viñas y David Romero, que sí están respondiendo a las expectativas en sus nuevos equipos

Su fichaje despertó una gran ilusión en la afición del Sevilla FC. Aunque se trababa de un desconocido para el gran público, las credenciales de Robbie Ure le convertían sobre el papel en uno de esos refuerzos de otros tiempos que tanto rendimiento, deportivo y económico, le dieron a la entidad de Nervión: joven (22 años) y con unos números impresionantes en una liga menor (venía de hacer 20 goles en 20 partidos con el IK Sirius en Suecia). Todo un descubrimiento del que se esperaba (y se espera) mucho y que redundó en los elogios a José Ignacio Navarro por su notable planificación veraniega.

Pero a punto de cumplirse tres meses desde que arrancase la temporada, el delantero escocés continúa en blanco ante la portería contraria. En un primer momento fue muy elogiado por sus movimientos, su trabajo y su participación en el juego ofensivo del equipo. También aportó una asistencia en la derrota ante el Atlético de Madrid. Pero ya con eso no basta. A un delantero se le piden goles y el canterano del Rangers sigue sin marcar después de siete encuentros disputados.

El parón no ha sido el bálsamo esperado: ya van 513 minutos sin marcar

Luis García Plaza le ha dado la titularidad en cuatro de esos choques. En total, 397 minutos de sequía, a los que se suman otros 116' en el parón, cuando ha tenido la oportunidad de estrenarse como internacional absoluto con Escocia. El que fuese también jugador del Anderlecht ha participado en los cuatro partidos de su combinado nacional en la Nations League, solo el primero de ellos desde el inicio, pero no ha logrado romper esa racha que comienza a pesarle como una losa.

Stassin e Isaac Romero sí han 'mojado'

Por ello, ya hay voces que dudan de la inversión realizada por el Sevilla FC, que abonó 6,5 millones de euros fijos por su traspaso, el cual contempla además otros 2,5 millones en posibles bonus. Además, la irrupción de Lucas Stassin, que sí vio puerta en su debut ante el Espanyol, le hizo perder la titularidad en los siguientes duelos ante Valencia y Deportivo de La Coruña, recuperando solo un sitio en el once frente al FC Barcelona, antes del parón, por la lesión sufrida por el belga en Riazor.

Pero no solo el belga aprieta a Robbie Ure. También Isaac Romero tiene mejores números (un gol y una asistencia, ambas ante el Athletic, en 211 minutos). Y si miramos lejos de Nervión, alguno se acuerda de aquellos otros delanteros por los José Ignacio Navarro negoció antes de lanzarse a por el escocés, como es el caso del uruguayo Fede Viñas, primero, y el argentino David Romero, después, quienes sí están respondiendo a las expectativas en sus respectivos equipos.

Fede Viñas se sale con Toluca: 5 goles en 8 partidos

En el caso de Fede Viñas, se apuntó la existencia de una importante oferta sevillista que ascendía a 8 millones, pero el Club León, que lo había tenido cedido en el Real Oviedo la pasada campaña, acabó traspasándolo al Toluca por 11,7 millones. Una inversión que, de momento, está dando sus frutos al conjunto mexicano, donde el charrúa, de 28 años, suma 5 goles en 8 partidos de la Liga MX, el último de ellos este pasado sábado en la derrota ante Tigres. Un tanto cada 92,8 minutos.

David Romero, feliz en el Parma: "No dudé"

Por su parte, David Romero también ha caído de pie en el Parma, que se acabó llevando el gato al agua. Tigre no aceptó la propuesta nervionense (ni la de Boca Juniors) y el club italiano se hizo con su pase por 7 millones, firmando hasta la fecha dos tantos en sus seis encuentros con el conjunto italiano, aunque solo ha sido titular en dos de ellos, presentando una media de una diana cada 120 minutos.

“Creía que era el momento para venir a Europa, estaba en la edad justa. Cuando llegó lo de Parma, no dudé en venir para acá. La Serie A es una liga muy potente desde lo físico, aunque también es cierto que hay más espacios. En Parma hay muchos argentinos y eso facilitó la adaptación”, ha asegurado sobre su actual momento en DSports Radio el ariete de 23 años, que incluso sueña con la llamada de Lionel Scaloni. "En cuanto a la selección argentina, trabajo para poder tener la oportunidad en un futuro, creo que por condiciones podría encajar, pero tengo que mejorar en algunos aspectos”, afirmó.

Para Robbie Ure, por su parte, este lunes, en la visita al Levante, se le presenta una nueva ocasión para responder a esa presión que supone el hecho de no haber marcado aún y que tanto sus competidores en el plantel como los que pudieron llegar en su lugar sí lo hayan hecho. Con Stassin entre algodones, podría gozar de otra oportunidad desde el inicio.