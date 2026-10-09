Robbie Ure adelanta a Stassin en el Sevilla por su prolongada ausencia y sorprende la ausencia de Fábio Cardoso

Ure y Suazo ya se han sumado al trabajo y García Plaza dispuso de todos los internacionales en una sesión en la que volvió a trabajar en solitario el punta belga, que se queda sin tiempo para reaparecer; Cardoso, ausente

La plantilla del Sevilla volvió a entrenarse en la mañana de hoy en la Ciudad Deportiva a tres días del partido contra el Levante en el Ciutat de Valencia y García Plaza ya contó con la totalidad de sus internacionales para trabajar los aspectos tácticos de cara a la reanudación liguera.

De esta manera, Robbie Ure y Gabriel Suazo han sido los últimos en volver y en ponerse a disposición del entrenador nervionense sin ningún problema físico, por lo que llegarán sin problemas al partido del lunes.

Toma fuerza que Ure sea titular ante la nueva ausencia de Stassin

En este sentido, gana fuerza que el delantero escocés repita titularidad ante el Levante tras partir de inicio contra el Barcelona por la ausencia por lesión de Lucas Stassin.

Y es que el tiempo corre ya muy en contra del delantero belga, pues, a pesar de que ayer trabajó ya sobre el terreno de juego en solitario, hoy tampoco se ejercitó con el resto de compañeros. Esta ausencia complica sobremanera que Stassin pueda entrar en la convocatoria de Luis García Plaza, ya que solo le quedan dos sesiones por delante para integrarse en la dinámica grupal.

Stassin, a expensas de si se entrena mañana

El ariete cedido por el Saint-Étienne quiere estar en la vuelta de LaLiga y está haciendo lo posible para conseguirlo, pero el cuerpo técnico tampoco le forzará en ningún caso y, a día de hoy, salvo un giro muy positivo, se antoja muy complejo que pueda viajar a Valencia con la expedición nervionense.

Así las cosas, todo apunta a que Robbie Ure será la referencia arriba contra el Levante si solo juega con un delantero y que compartirá ataque con Isaac Romero si apuesta por un 4-4-2.

Su entrada en la lista dependerá exclusivamente de si mañana sí tiene luz verde para entrenar con los demás al mismo ritmo, lo que parece poco probable a día de hoy.

Sorprendió que Cardoso no trabajara con el grupo

Tampoco se entrenó con el resto en la mañana de hoy Marcao, lesionado en el partido de su reaparición contra el Aston Villa, correspondiente al Trofeo Antonio Puerta, por lo que vuelve a ser baja por problemas musculares.

Llamó la atención, además, que no pisara el césped Fábio Cardoso después de que el entrenador sevillista decidiera devolver al grupo tras haber estado apartado en pretemporada y en el inicio del curso. El luso tuvo minutos en el homenaje al la Zurda de Diamantes, pero su estatus en los planes del madrileño no ha variado a la espera de que se rubrique su salida lo antes posible.

Clase magistrales de García Plaza sobre el césped

Cabe destacar también que, aprovechando que ya tiene disponibles a todos sus futbolistas, Luis García plaza introdujo una pizarra en el terreno de juego para dar instrucciones tácticas de cara al próximo partido, lo que suele hacerse de puertas para adentro habitualmente.