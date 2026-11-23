El piloto español ha superado al italiano en números de títulos de MotoGP, 8 a 7, y acaba con el debate de quién es el mejor de la historia. El de Ducati ha desvelado que le han felicitado muchos ex corredores no estando entre ellos el transalpino quien se le guarda rencor desde el año 2015

Marc Márquez se ha convertido en el mejor piloto de la historia de MotoGP después de haber conseguido su octavo mundial de la categoría reina lo cual le permite dejar atrás a Valentino Rossi, que solo tiene siete. El italiano le guarda mucho rencor al español desde el año 2015 y Marc Márquez ha vuelto a dejar constancia de ello revelando que Valentino Rossi aún no le ha felicitado cuando otros ex pilotos y actuales corredores sí lo han hecho.

Marc Márquez, en un acto celebrado en Madrid, ha desvelado que Valentino Rossi no le ha felicitado por ser campeón del mundo de MotoGP. "Tenía que salir el nombre, si no es que no era una rueda de prensa normal. No ha llegado su felicitación ni la espero, pero le respeto mucho, ha hecho mucho por el motociclismo y ha sido una inspiración cuando subía de categorías. No te puedes llevar bien con todos tus rivales. Chocamos mucho, será que los dos somos acuario, uno nacido el 16 y el otro el 17 (de febrero)".

Valentino Rossi le guarda mucho rencor a Marc Márquez porque el italiano considera al español culpable de que no haber ganado el mundial del año 2015. Todo estalló en el Gran Premio de Malasia, disputado en el circuito de Sepang, cuando Valentino Rossi, supuestamente, le dio una patada al Marc Márquez que acabó con el español en los suelos, le que desembocó en una sanción que dejó sin opciones de mundial al italiano. Si bien es cierto que Valentino Rossi siempre ha negado que existiera patada.

Marc Márquez tiene presente la rivalidad con Valentino Rossi y justo tras ganar su mundial de MotoGP lanzó un dardo con claro destino a Valentino Rossi. "Así cuando tengan alguna discusión en la mesa estas navidades y hablen de que si y tal o cual, bla bla bla... podrán contestar: OK, pero diez mundiales".

Marc Márquez, junto a Valentino Rossi en el año 2019. / IMAGO

Marc Márquez, en ese mismo evento, sin embargo, no ha querido debatir si se considera el mejor piloto. "No estoy de acuerdo con que sea el mejor piloto. No me gusta. Soy uno de los mejores, sí, porque los números lo avalan pero cada piloto, cada deportista tiene su propia carrera, su propio momento, sus lesiones. Hay diferentes estilos, diferentes personalidades".

Marc Márquez reflexiona sobre el mundial de MotoGP que acaba de ganar

Marc Márquez ha explicado los motivos que le han llevado a ser campeón, habiendo remontado muchos puntos en contra. "Eran muchos. Alguna vez había remontado más, como en Moto2 en 2011, pero entonces era el más rápido en pista. Este año el que tenía más velocidad era Marco Bezzecchi y el más luchador ha sido Jorge Martín. Yo he combinado lo mejor de uno y otro para ser campeón".

El piloto de Ducati también ha detallado cuándo se dio cuenta que podía ganar. "Empecé a darme cuenta de que era posible luchar por el campeonato después de ganar en Sachsenring, en Alemania. Hasta entonces desde la vuelta de mi última operación, en Italia tras la caída de Le Mans, solo intentaba entender cuál era mi nivel. Y entonces, no sé por qué, no sé cómo, empecé a recuperar puntos".

Por último, Marc Márquez no ha querido entrar a valorar su continuidad en MotoGP aunque ya ha dejado claro que va a seguir. "Lo más importante es que sigo teniendo la mentalidad y la confianza necesarias para luchar. Estamos en un deporte en el que hay que ser consciente de que cada vez que sales a la pista, te estás jugando la vida. ⁠De momento, estoy muy contento .Quiero disfrutar de este momento tan especial, de esta semana tan especial, porque voy a correr en Valencia ante mi público y luego, el martes, tendremos una sesión de pruebas con las nuevas motos y los nuevos neumáticos. Ya tendremos tiempo para hablar de 2027".