El seleccionador reitera su apuesta por cuidar al jugador por encima de todo y manda un aviso a Francia: "Se van a enfrentar al mejor equipo del mundo"

Luis de la Fuente no pudo despedir el parón cómo habría querido. La derrota ante Inglaterra le obligó a entrar en el segundo bombo en el sorteo y enfrentarse a un primero con la desventaja de campo. El resultado fue el peor que le podía tocar, un choque contra la poderosa Francia que será la repetición de la semifinal del pasado Mundial, de la pasada Eurocopa y de la última Nations League.

En las tres semifinales ganó España. Esta vez será en cuartos y a doble partido, pero no por eso se muestra menos confiado el seleccionador español en que su equipo vencerá. Ni siquiera por el hecho de que ahora sea una nueva Francia con Zidane al mando la que estará enfrente.

El seleccionador masculino español habló sobre el duelo ante los galos aprovechando la presentación del cómic 'Érase una vez en América. La historia de nuestra segunda estrella', una iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) inspirada en el triunfo de España en el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Allí, De la Fuente no sólo se refirió al próximo duelo ante los galos o a la posibilidad de seguir sumando en la siguiente Eurocopa, sino que también a algo más habitual todas las semanas por la carga de partido: las lesiones.

El exceso de partidos para los jugadores

Hoy se ha conocido que Lamine Yamal no puede viajar con el Barça en Champions por una nueva lesión y el riojano le deseó una pronta recuperación. "Espero que se recupere pronto. Es un gran profesional y otros jugadores que tienen que acarrear este inconveniente que es el gran número de partidos, tantos viajes, tanta intensidad, tanta presión... Tienen que asumirlo, poder superarlo y nosotros, en la medida de lo posible, ayudarles al máximo", señala De la Fuente, que suele ser muy contundente a la hora de dar bajas cuando sus jugadores tienen algún tipo de molestia.

Lamine Yamal, durante el partido España - Inglaterra. / IMAGO

Sabe que la carga de partidos y esfuerzos que tienen es brutal y que parar a tiempo puede evitar lesiones mayores. "La prioridad es la salud del futbolista y lo cuidamos hasta la última letra. Somos sensibles a cuidar al futbolista sabiendo que tienen que asumir, entre comillas, un riesgo. El fútbol es una actividad de riesgo", advierte.

Francia debe temer más a España que al contrario

El seleccionador español, ya mirando al futuro, sí se refirió también a ese duelo contra Francia, pese a que aún quedan más de tres meses para que llegue. Y, en este sentido, cree que los que deben temer son ellos. "Nos vamos a enfrentar a una grandísima selección, de las mejores del mundo probablemente, pero ellos se van a enfrentar al mejor equipo del mundo, y eso que fue lo que les trasladamos en el partido del Mundial. Será con el que empecemos a trabajar y recorrer esta preparación", afirma.

De la Fuente, en este sentido, ya tiene trabajo adelantado. "Hay algo que queda de ese partido del Mundial y lo preparamos con un mensaje que lo utilizaremos de nuevo", indica el de Haro, que asegura estar "ilusionado" ante ese doble enfrentamiento ante los galos, aunque también intuye que será una eliminatoria "muy difícil".

"Lo mejor está por llegar. Soy optimista y muy realista y es la materia prima con la que tenemos que trabajar. Futbolistas como Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Rodrigo... son jugadores todavía jóvenes, en el mejor momento de sus carreras o con lo mejor aún por llegar. El recorrido de esta selección es muy largo. Quedan por poner más volúmenes", señaló, mirando al futuro, sobre la presentación del cómic y bromeó con un adelanto: "A corto plazo, tenemos pactada una trilogía, y luego ya veremos".