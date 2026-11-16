La entrada del centrocampista del Barcelona cambió la cara de España ante Inglaterra y reabre el debate sobre los planes del seleccionador, que sigue apostando por Fabián Ruiz

Pedri abre un debate nacional y De la Fuente recibe críticas por su suplencia: "Es absolutamente sorprendente" / Imago

La derrota de España ante Inglaterra (2-3) sigue dejando consecuencias más allá del resultado. La selección de Luis de la Fuente perdió su condición de invicta después de 44 partidos oficiales y, un día después, hay otro asunto que centra buena parte de las conversaciones: la situación de Pedri. El centrocampista del Barcelona volvió a quedarse fuera del once titular y su papel en el equipo nacional empieza a generar un debate cada vez más difícil de esquivar.

No es únicamente una cuestión de nombres. Ante Inglaterra, España sufrió muchísimo para superar la presión del conjunto de Thomas Tuchel y encontró algunas soluciones cuando Pedri saltó al campo tras el descanso. El canario entró junto a Fermín López y Dean Huijsen, cuando el marcador ya reflejaba un 0-1, y participó en la reacción de una selección que llegó a verse tres goles por debajo.

Su influencia en el juego volvió a poner sobre la mesa una pregunta que lleva tiempo acompañando a las convocatorias de De la Fuente: ¿cómo puede uno de los futbolistas con más talento de la selección no tener un puesto en el equipo titular?

Axel Torres cuestiona la suplencia de Pedri

El debate ha tenido continuidad este lunes en la Cadena SER, donde Axel Torres se mostró especialmente sorprendido por la situación del jugador del Barcelona. El analista no escondió su opinión al valorar que Pedri vuelva a empezar un partido importante desde el banquillo.

"Es absolutamente sorprendente que Pedri sea suplente teniendo en cuenta la magnitud del jugador", señaló en Carrusel Canalla. Y fue más allá al recordar que se trata de un futbolista con una calidad y una jerarquía enormes, por lo que considera lógico que su ausencia del once genere conversación.

"Es absolutamente sorprendente que Pedri sea suplente teniendo en cuenta la magnitud del jugador"

Torres también puso el foco en lo que le faltó a España ante Inglaterra. A su juicio, el equipo tuvo problemas para salir de la presión rival con el balón y Pedri era precisamente uno de los jugadores que mejor podía solucionar ese problema.

Eso sí, el periodista no quiso convertir su crítica en un cuestionamiento general al seleccionador. "A De la Fuente, hasta ahora, poco se le puede discutir", reconoció, recordando los resultados que ha conseguido el técnico al frente de la selección.

La otra lectura: Pedri tampoco está al nivel del Barça

No todas las opiniones apuntan en la misma dirección. Javier Herráez, también en la Cadena SER, ofreció una interpretación diferente y puso el foco en el rendimiento del propio futbolista.

"Pedri es el único jugador que en la selección española está un poco peor que en su equipo. No le veo fino", comentó el periodista, aunque reconoció que esperaba verlo de inicio ante Inglaterra por la necesidad que tenía España de controlar más el balón.

Es una reflexión que introduce otro elemento en el debate. Pedri es indiscutible por su talento y por lo que representa en el Barcelona, pero sus actuaciones con la selección no siempre han tenido la misma continuidad. De hecho, Herráez considera que su rendimiento con España está por debajo del que acostumbra a ofrecer en su club.

De la Fuente mantiene su apuesta por Fabián

Mientras las opiniones se suceden, Luis de la Fuente ya explicó después del encuentro por qué volvió a dejar a Pedri en el banquillo. El seleccionador defendió su elección y señaló directamente a Fabián Ruiz como la alternativa que prefiere para esa posición.

"Tenemos a Fabián, que tampoco es mal jugador. Pedri es fantástico, pero Fabián también. Entre los dos hay que tomar una posición y la he tomado", respondió cuando le preguntaron por la ausencia del canario en el once.

Pedri, ante Inglaterra / Imago

"Tenemos a Fabián, que tampoco es mal jugador. Pedri es fantástico, pero Fabián también"

La explicación deja bastante claro cómo ve el seleccionador la competencia entre ambos. No parece una cuestión de falta de confianza en Pedri, sino una elección dentro de un centro del campo en el que De la Fuente considera que Fabián encaja mejor en sus planes.

El debate, en cualquier caso, está servido. Pedri sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del fútbol español y sus apariciones desde el banquillo vuelven a alimentar las dudas sobre el papel que debe tener en la selección. De la Fuente tiene sus argumentos y los resultados le han respaldado durante mucho tiempo, pero la pregunta vuelve a estar encima de la mesa después de lo ocurrido ante Inglaterra.