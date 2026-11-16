El actual jugador del Getafe considera que la pasada campaña, con Arbeloa en el banquillo, mereció jugar más minutos, explica los motivos de su fichaje por el club azulón y avanza que una vez que se retire, algo que ya meditó en verano, se sacará el carnet de entrenador

Actualmente en el Getafe, con el que firmó como agente libre el pasado mes de octubre, Dani Carvajal es historia viva del Real Madrid, con el que disputó 451 partidos a lo largo de 13 temporadas, tras ser traspasado muy joven y repescado enseguida del Bayer Leverkusen. Pero el ex internacional español, de 34 años, siente que pudo tener otra final en el conjunto blanco, señalando sin nombrarlo a Álvaro Arbeloa, que se hizo con las riendas del equipo el pasado curso tras la destitución de Xabi Alonso.

"El último tramo de la temporada pasada vi que no tenía la continuidad que podría haber merecido por meritocracia en entrenos o en los minutos que había tenido y ahí tomé la decisión conjunta con el club de separar nuestros caminos. Tuve dudas durante los últimos meses. Me habría gustado redimirme jugando más en el campo pero entendí que mi momento se había acabado", explicó el defensor en el canal de Youtube del ex futbolista Mario Suárez.

El año "más difícil" en el Real Madrid y el sueño del Mundial: "Te quedas pensando qué hubiera pasado"

Su epílogo en la casa blanca se vio condicionado por la grave lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió hace dos años, que le tuvo casi toda la temporada en el dique seco. Aunque lo que más le dolió al madrileño es que apenas le dieran bola una vez recuperado, lo que además le privó de ser convocado por Luis de la Fuente y sumar el Mundial a un palmarés en el que lucen la Eurocopa de 2024 con la selección española y hasta seis Champions y cuatro Ligas con el Real Madrid, entre otros títulos.

"El año pasado fue el más difícil. Ves que no tienes continuidad, ves que tu contrato expira en junio y ves un Mundial que se te aleja. Por las noches duermo tranquilo porque sé que lo di todo", añadió.

Y es que, aunque solo jugó poco más de 1.000 minutos repartidos en 23 encuentros, Carvajal siente que tenía nivel para haber gozado de mayor protagonismo. "Los dos últimos partidos los jugué. Contra el Sevilla y el día de mi despedida. Y me noté bien. Te quedas pensando qué hubiera pasado si dos meses antes hubiera tenido un poquito más de continuidad. Es un poco esa espinita de saber si podría haber estado al nivel para un año más o no en el Madrid", zanjó.

Dani Carvajal, futbolista del Getafe y ex del Real Madrid. / Imago

"Mi mente no estaba preparada para retirarme"

Tras su salida del Bernabéu, se pasó todo el verano sin decidirse por ninguna propuesta. Llamaron a su puerta desde Arabia Saudí o Qatar. Pero el ex madridista decidió esperar. También fue movido en Italia. Pero finalmente optó por rebajarse mucho su salario y firmar hasta final de temporada por el Getafe, explicando que ha sido una decisión movida por otros motivos más allá del dinero o lo meramente futbolístico.

"He tenido bastantes ofertas, pero quería quedarme en Madrid. En este momento priorizo la estabilidad de mis hijos. Hubo momentos en los que decía que quería dejarlo, pero mi mujer sabía que lo decía con la boca pequeña. Mi mente todavía no estaba preparada para retirarme. Mi entorno me decía: 'No tienes que demostrarle nada a nadie, haz lo que sientas', y así fue como elegí el Getafe", desveló.

Sus planes como entrenador y el espejo de Ancelotti: "Mi vida siempre estará ligada al Madrid"

Aunque, de cara al futuro, ya sueña con volver al club de su vida para sentarse en el banquillo y ejercer como técnico. "Mi vida siempre estará ligada al Madrid. Me sacaré el carnet de entrenador y en el futuro ya veremos", indicó, revelando además cuáles es su espejo en este sentido y el compañero al que más ha admirado. "Ancelotti ha sido el padre futbolístico más importante de mi carrera y Modric el jugador del que más he aprendido, por lo bueno que era y por su humildad", sentenció.