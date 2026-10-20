Carvajal admite que está 'tieso':﻿ "No es fácil, en cinco meses casi sin jugar un partido, enfrente Álvaro García... Pedí el cambio﻿"

El lateral derecho del Getafe volvió a jugar casi cinco meses después y notó la inactividad: "Ahora a coger ritmo y alcanzar mi estado óptimo con entrenamientos y partidos"

Dani Carvajal ha vuelto a sentirse futbolista después de mucho tiempo. El lateral derecho firmaba por el Getafe la pasada semana después de acabar contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio y de haber pasado todo el verano sin llegar a ningún acuerdo con otro equipo, y en tan solo unos días ha pasado de no tener equipo a ser titular en LaLiga.

Anoche, el ex del Real Madrid volvía a jugar y lo hizo como titular 149 días después, es decir, casi cinco meses. "Encantado. Muy contento de haber podido disfrutar de mis primeros minutos con el Getafe. No hemos entrado como deberíamos, hemos encajado y nos hemos quedado con diez muy pronto. Hay que sacar una lectura positiva. Ante la adversidad del partido el equipo se ha rehecho y hemos conseguido empatar", declaraba en DAZN después de jugar 80 minutos ante el Rayo Vallecano.

Y el madrileño reconoció las dificultades que tuvo al notar la falta de actividad, por mucho que haya estado en forma y entrenando en solitario, pues la competición es otra historia, teniendo además enfrente un rival siempre peligroso y vertical como es Álvaro García, que hizo el 1-0 para el Rayo.

"No es fácil. En cinco meses casi sin jugar un partido y enfrente Álvaro García, un jugador muy rápido. Me encontraba bastante bien y al final tenía calambres y pedí el cambio. Contento de disfrutar en el césped y ahora a coger ritmo y alcanzar mi estado óptimo con entrenamientos y partidos", reconoció el futbolista del Getafe.

Además, desde el minuto 28 tuvieron que jugar con uno menos por la expulsión de Djené, lo que le obligó a multiplicar los esfuerzos. "Aguantar sin encajar otro gol muchas veces no te hace ganar, pero tampoco pierdes. El punto es positivo", añadió.

Por último, el lateral derecho se refirió al exigente calendario que afronta el Getafe, que este jueves recibirá al Lugano en la Conference League, y aseguró que todos los integrantes de la plantilla tendrán que estar preparados para ayudar al equipo.

"Ahora tenemos partidos cada tres días. El jueves en casa ante el Lugano. El míster tendrá que tirar de todos y estaremos todos preparados. Hasta el parón serán cinco o seis partidos sin parar. Tenemos que recuperar bien e intentar sumar todo lo posible", finalizó.

Carvajal vuelve cinco meses después

Dani Carvajal volvió a disputar un partido oficial este pasado lunes 19 de octubre, poniendo fin a una larga espera de casi cinco meses sin competir. El lateral derecho regresó a los terrenos de juego con la camiseta del Getafe en el encuentro frente al Rayo Vallecano, que terminó con empate (1-1).

El defensor volvió a tener protagonismo desde el inicio, disputando 80 minutos antes de ser sustituido por calambres. Un regreso exigente para un futbolista que necesitaba recuperar sensaciones y ritmo de competición después de un prolongado periodo alejado de los terrenos de juego.

Su último encuentro oficial había sido el 23 de mayo, cuando todavía defendía los colores del Real Madrid ante el Athletic Club. Desde entonces, Carvajal había tenido que esperar 149 días para volver a competir, en una nueva etapa que abre la puerta a recuperar progresivamente su mejor versión.