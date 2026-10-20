Bordalás, sobre Carvajal: "Es un chaval con una humildad y una sencillez que te llama la atención"

El entrenador del Getafe analizó el empate ante el Rayo Vallecano, el debut de Carvajal y su adaptación al vestuario azulón, destacando que es "un gran líder"

José Bordalás, entrenador del Getafe, compareció en sala de prensa después del empate de su equipo frente al Rayo Vallecano, un punto que no deja contento al conjunto azulón. "No estamos del todo contentos. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, se ha rehecho, ha sido un ejercicio de supervivencia nuevamente. Son muchas expulsiones, tenemos que corregirlo de manera inmediata, no lo podemos permitir. Resaltar que el equipo nunca bajó los brazos. Todo el mundo sabe que hemos hecho un esfuerzo muy grande, venimos del jueves", ha recordado el alicantino.

De hecho, Bordalás no quiso poner como excusa las bajas. "Cualquier baja es muy importante, puesto que estamos jugando dos competiciones ahora. Son partidos de mucha exigencia. Ahora la de Djené será una baja importante. Cualquier jugador que recuperemos será importante. Está trabajando el cuerpo técnico a marchas forzadas para intentar que lleguen", ha expresado.

El debut de Carvajal

"Muy bien, le tengo que felicitar. Es un profesional, no lo digo yo, es un profesional y lo lleva demostrando toda su carrera, íntegro. Se ha integrado muy rápido, es un líder. Una pena habernos quedado con uno menos porque el esfuerzo ha tenido que ser mayor. A él le ha pasado factura, como a algunos compañeros. Le he visto muy bien, muy contento de tenerle. Todos los compañeros, el grupo, el equipo, estamos muy contentos. Nos va a dar muchísimo durante la temporada. Es un gran líder".

El vestuario hacia Carvajal

"Es un chaval con una humildad y una sencillez que te llama la atención. Ha ganado muchísimos títulos, ha estado en el Real Madrid toda su carrera menos un año, lo ha ganado todo y esa humildad y sencillez ha calado. Le admiramos, rápidamente se ha ganado el cariño de todos".

La gestión de los minutos y los cambios

"Hemos hecho cambios, hemos intentado estar más juntos. Hemos tenido en el primer tiempo pérdidas muy forzadas que han beneficiado al Rayo. Esas pérdidas nos han condenado en la expulsión, ha sido otra contra. Hemos intentado que el equipo estuviera más junto, que no tuvieran espacios para correr, intentar sacar centros. Hay que mejorar en eso porque tenemos buenos rematadores. Nos faltan jugadores de juego exterior. Tenemos buenos jugadores en los laterales, hay que aprovechar nuestras virtudes, que las tenemos. El equipo sabía que tenía que hacer un esfuerzo extra, ha creído".

Diez cartulinas amarillas

"Opinad vosotros, estoy de acuerdo. Se sacan demasiadas tarjetas y nosotros llevábamos dos tarjetas en muy pocos minutos, una a Kiko en el minuto uno y otra a Djené en una mano que no podía cortársela. Se llevan temporadas así, no estoy de acuerdo con ello. Si comparamos con la Premier, que es una de las mejores ligas, aquí se sacan dos veces más, es una barbaridad. Yo entiendo que el instinto es proteger la integridad".

Ramón Terrats, el sacrificado

"Tienes que sacrificar a un jugador porque te han expulsado a un central. A cualquiera no le sienta bien. Protegerle, él venía de jugar el jueves, tuvo un golpe muy fuerte en el hombro que lo ha tenido muy preocupado a él y a todos. Tenía molestias, se ha tenido que infiltrar antes. Era el cambio para cuidarle a él. Era el cambio que tocaba en ese momento".