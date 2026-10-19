Getafe 1-1 Rayo Vallecano: Satriano premia la resistencia azulona tras una hora con diez

El conjunto de Bordalás salvó un punto en el derbi madrileño pese a jugar en inferioridad desde el minuto 28, después de que los franjirrojos desperdiciaran numerosas ocasiones para sentenciar un encuentro que tenían encarrilado; Dani Carvajal debutó como titular

El Rayo Vallecano perdió dos puntos en el Coliseum ante un Getafe que se agarró al partido hasta encontrar su recompensa. Los de Beñat San José se adelantaron pronto gracias a Álvaro García y jugaron durante más de una hora con superioridad numérica por la expulsión de Djené, pero no supieron aprovechar su ventaja. Martín Satriano, con un remate poco ortodoxo, castigó la falta de contundencia visitante y permitió a los azulones rescatar un empate que parecía imposible.

El encuentro también estuvo marcado por el debut de Dani Carvajal con la camiseta azulona. Lo hizo como titular. El lateral, que llevaba meses sin competir, volvió a vestirse de corto en un Getafe condicionado por las bajas y terminó sufriendo ante las acometidas del rival.

Álvaro García golpea primero y el Rayo encuentra una autopista

El Rayo salió con más energía y pronto detectó las dificultades defensivas del Getafe. La banda derecha se convirtió en una vía de acceso constante para los visitantes, con Jorge de Frutos y Andrei Ratiu como protagonistas de las llegadas. En una de esas acciones nació el primer tanto: un pase filtrado de Florian Lejeune encontró a De Frutos, que asistió a Álvaro García para que el extremo definiera a placer en el minuto 11.

El gol hizo justicia a la superioridad franjirroja ante un Getafe que echaba en falta el control y la capacidad de trabajo de sus centrocampistas habituales. Carvajal, todavía lejos de su mejor ritmo competitivo, también sufrió para contener las incorporaciones visitantes.

Sergio Camello pudo ampliar la ventaja con una buena acción individual, pero David Soria evitó el segundo con una gran intervención. El guardameta azulón empezaba a convertirse en el principal sostén de un equipo que no encontraba la manera de frenar al rival.

La expulsión de Djené cambia el escenario

Cuando el Getafe más sufría, llegó otro contratiempo. Djené derribó a Álvaro García cuando el atacante se disponía a encarar a Soria y el colegiado no dudó en mostrarle la roja directa en el minuto 28. Los locales se quedaban con diez jugadores y afrontaban más de una hora de partido en inferioridad.

Todo parecía ponerse de cara para el Rayo, pero la ventaja numérica no se tradujo en una sentencia. Los visitantes siguieron llegando, aunque perdonaron ocasiones que terminarían pesando. De Frutos volvió a encontrar a Camello dentro del área, pero el delantero envió el balón por encima del larguero.

El Getafe, mientras tanto, encontró en la adversidad un estímulo. Enes Ünal rozó el empate con un cabezazo que obligó a Emil Audero a lucirse y los azulones se marcharon al descanso con vida, pese a haber sufrido durante buena parte de la primera mitad.

Satriano aprovecha el perdón del Rayo

El paso por los vestuarios no frenó la resistencia local. El Getafe encontró el empate en el minuto 57, cuando Satriano remató un centro de Mojica y sorprendió a Audero. El delantero uruguayo conectó el balón de manera poco ortodoxa, pero suficiente para devolver las tablas al marcador y premiar el esfuerzo de los de Bordalás.

El tanto obligó a Beñat San José a mover el banquillo. Pedro Díaz y Óscar Valentín entraron para dar aire al centro del campo, aunque el Rayo perdió poco después a De Frutos por lesión. Tsitaishvili ocupó su lugar.

Los visitantes volvieron a disponer de ocasiones para llevarse el triunfo. Álvaro García tuvo una oportunidad clara tras recibir un pase al espacio, pero su remate se marchó demasiado cruzado. Pedro Díaz también probó fortuna desde fuera del área, sin encontrar portería.

El Getafe resiste y el Rayo se marcha con la sensación de haber perdido

El tramo final mantuvo la incertidumbre. Satriano obligó a Audero a intervenir con un disparo lejano que se envenenó y el Getafe aguantó las últimas embestidas sin renunciar a buscar una contra que le permitiera completar la remontada.

No llegó el segundo tanto azulón, pero tampoco el del Rayo. Los de Beñat San José se estrellaron una y otra vez contra la resistencia local y dejaron escapar una victoria que tuvieron en sus manos durante más de una hora. El Getafe, por su parte, encontró en el orgullo y en la eficacia de Satriano el premio a una noche de sufrimiento.

Ficha técnica

Getafe: David Soria; Carvajal (Boselli, min. 80), Djené, Valou, Mojica; Kiko Femenía (Francho, min. 46), Gudelj, Mario Martín (Andrés García, min. 46), Terrats (Abqar, min. 32); Enes Ünal (Borja Mayoral, min. 86) y Satriano.

Rayo Vallecano: Audero; Balliu (Pedro Díaz, min. 59), Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López; Isi (Óscar Valentín, min. 59), De Frutos (Tsitaishvili, min. 65), Álvaro García y Camello.

Goles: 0-1, min. 11: Álvaro García; 1-1, min. 57: Satriano.

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Expulsó con roja directa a Djené (min. 28). Amonestó a Kiko Femenía, Francho, Carvajal, Enes Ünal y Gudelj, por el Getafe; y a Balliu, Pathé Ciss y Camello, por el Rayo Vallecano.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Coliseum de Getafe ante unos 10.000 espectadores.