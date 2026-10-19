Getafe - Rayo Vallecano: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El posible debut de Dani Carvajal es uno de los grandes alicientes del partido del Coliseum, al que el Rayo llega después de ver como suspendían su partido ante el Athletic

Getafe y Rayo Vallecano se miden este lunes en un bonito derbi madrileño que tiene como principal foco de atención el posible debut de Dani Carvajal con la elástica azulona, algo que el propio José Bordalás ha dejado en el aire, ya que el lateral continúa acumulando entrenamientos para alcanzar su mejor estado de forma y, aunque no parece probable que forme parte del once inicial, podría disfrutar de sus primeros minutos con la camiseta azulona."No me gusta dar pistas. Dani viene trabajando fenomenal con el resto de compañeros y con el equipo. Hasta mañana (por hoy) no tomaré la decisión y ya sabréis si finalmente juega o no. Está preparado como el resto de compañeros y tomaremos la decisión mañana", declaró en rueda de prensa el técnico del Getafe.El conjunto de getafense llega tras empatar en la Conference League frente al Universitatea Craiova y perder contra el Barcelona en LaLiga, por lo que intentará recuperar la buena senda ante un Rayo Vallecano que viene una guerra entre su afición y el presidente Raúl Martín Presa.

La pasada jornada, el duelo frente al Athletic se tuvo que suspender pasados los veinte minutos debido al lanzamiento por parte de la afición de miles de aviones de papel y otros objetos pequeños que cayeron sobre el césped en señal de protesta por la gestión del presidente Raúl Martín Presa. Ese partido se reanudará a puerta cerrada, todavía sin fecha concreta, por lo que se espera que saque un once similar al de la pasada jornada.

Igualdad máxima en la tabla

Ambos equipos llegan igualados con ocho puntos: el Getafe ocupa el 14º puesto y el Rayo Vallecano, el 13º, aunque el Rayo Vallecano cuenta con un partido menos. El Getafe de José Bordalás alterna resultados como la derrota en el campo del Real Betis (1-0), la victoria ante el Málaga (1-0) o la derrota en el campo del Barcelona (3-0), que lo dejan un punto por encima del descenso.

El Rayo Vallecano de Beñat San José, por su parte, llega en dinámica irregular: cayó en el campo del Real Madrid (4-1), venció ante el Espanyol (2-1) y empató en el campo de Osasuna (1-1). Los puestos de descenso le quedan a un punto. A domicilio, todavía no ha ganado este curso.

El cara a cara reciente se lo lleva el Rayo Vallecano, con dos triunfos y tres empates en los cinco últimos duelos. El más reciente, en mayo de 2026, cuando el Rayo Vallecano ganó a domicilio (0-2); antes, en enero de 2026, el Rayo Vallecano y el Getafe firmaron tablas (1-1).

¿Dónde ver por TV el Getafe - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports?

Por televisión, el duelo del Getafe y el Rayo Vallecano se podrá seguir a través de DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN y LaLiga TV Bar.

También se puede seguir por internet en DAZN, en su web y en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

Este partido se puede seguir en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto. ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas a la conclusión del Getafe - Rayo Vallecano, y también en sus redes sociales se dará cuenta de todo lo que suceda en el Estadio Coliseum.

Alineaciones probables de Getafe y Rayo Vallecano

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Mojica; Mario Martín, Francho, Gudelj, Terrats; y Satriano.

Rayo Vallecano: Audero; Balliu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Pedro Díaz, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Álvaro; y Camello.