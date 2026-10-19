Getafe - Rayo Vallecano: alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro

La jornada 9 de LaLiga cierra este lunes 19 de octubre con un derbi madrileño entre el Getafe y el Rayo Vallecano, donde ambos equipos buscarán ganar en el Coliseum Alfonso Pérez. El Rayo Vallecano volverá después del partido suspendido

El Getafe y el Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre para poner el cierre a la jornada 9 de LaLiga. El Getafe buscará sumar de tres de nuevo en su estadio mientras que el Rayo Vallecano vuelve después del partido suspendido.

El Getafe afronta esta nueva jornada con el objetivo de volver a ganar ante su afición. El conjunto azulón, en la zona baja de la clasificación, ha sumado ocho puntos en ocho jornadas. Sigue teniendo muchos problemas ofensivos, solo ha ganado un partido en Liga y no termina de encontrar el gol. El último golpe en Liga fue el 3-0 ante el FC Barcelona en el Camp Nou, donde los azulones fueron superados desde el inicio. Más tarde llegó el empate agónico en competición europea ante el Craiova con un golazo del exsevillista Nemanja Gudelj.

Por su parte, el Rayo Vallecano atraviesa una situación marcada por los problemas para disputar sus últimos encuentros en Vallecas. Tras tener que trasladarse a otros campos, el fútbol regresó a Vallecas el anterior sábado, pero el encuentro acabó suspendido por las protestas hacia la directiva, que impidieron que se jugase el partido. Ahora, el conjunto de Beñat San José intentará sumar su primera victoria a domicilio en el derbi madrileño ante el Getafe.

Getafe en horas bajas

Un conjunto azulón que empató el jueves ante el Craiova en Rumanía. Un partido igualado para el debut del Getafe en la Conference League. El empate lo puso Gudelj con un zapatazo desde fuera del área para igualar el marcador. El equipo de José Bordalás se encuentra en una situación rara, con un sistema que no acaba de funcionar ofensivamente, y busca refuerzos en el mercado tras interesarse por Jadon Sancho y Dani Parejo, además de acabar fichando a Dani Carvajal para mejorar la defensa de la plantilla.

Últimos enfrentamientos

El historial reciente favorece al Rayo. Acumula ocho partidos sin perder contra el Getafe en LaLiga, con tres victorias y cinco empates. Es su racha más larga sin perder ante los azulones: lleva desde 2019 sin perder ante su rival madrileño.

Por lo tanto, Bordalás deberá conseguir que su plantilla corte esta racha, además de recuperar la victoria en su estadio para ilusionar a una afición con los nuevos fichajes, como Dani Carvajal, metidos de lleno en el club.

Nos espera un derbi madrileño igualado, en el que los dos equipos se encuentran en una posición parecida y tendrán que luchar para conseguir esos ansiados tres puntos.

Alineaciones probables entre el Getafe y el Rayo Vallecano

Getafe: Soria; Femenía, Djené, Gudelj, Abqar, Mojica; Francho, Mario Martín, Terrats; Azón, Satriano.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Sadick, Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López; De Frutos, Pedro Díaz, Álvaro García; Camello.

Dónde ver el encuentro:

El cierre de la jornada 9 entre el Getafe y el Rayo Vallecano se disputará este lunes a las 21:00 horas en el Coliseum. El encuentro se podrá seguir a través de DAZN y LaLiga TV Bar.