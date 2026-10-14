Jadon Sancho es el 'bombazo' con el que sueña el Getafe

Tras firmar a Carvajal y no descartar la llegada de Dani Parejo, el club azulón también se ha interesado en el extremo inglés, igualmente agente libre, aunque su realidad económica hace que se trate de una opción prácticamente imposible

El Getafe no se conforma. Tras el fichaje de Dani Carvajal, que se ha bajado de manera brutal su sueldo para vestir de azulón, el propio presidente del club madrileño, Ángel Torres, ha dejado entrever que podría seguir moviéndose en el mercado de jugadores libres para apuntalar un equipo que este jueves hará su estreno en la Fase Liga de la Conference League ante el Universitatea Craiova rumano.

"En el fútbol lo que por la mañana es blanco por la noche puede ser negro. Yo estoy siempre inquieto, como me aburro aquí…", aseguró el peculiar mandatario, que negó conversaciones al respecto con Dani Parejo, aunque tampoco lo descartó tras afirmar que había coincidido con él "en los toros". Aunque no es el ex mediocentro del Villarreal el único futbolista ilustre con el que sueñan en el Coliseum. El 'bombazo' podría ser aún más gordo, aunque la realidad económica del Getafe es la que es.

Su valor de mercado ha caído en picado: de 130 a 10 millones de euros

Según informa el periodista Pablo Pinto en DAZN, existe un interés real en Jadon Sancho, el jugador con mayor valor de mercado de todos aquellos que se encuentran sin equipo en el mundo. Y eso que el extremo inglés, que solo tiene 26 años aún, ha visto cómo su tasación se ha ido desplomando en los últimos años, pasando de tener su valor más alto en 130 millones a los 10 'kilos' que teóricamente costaría a día de hoy, su precio más bajo desde que tenía 18 años.

Una ficha de entre 4 y 5 millones

Pero, en realidad, el londinense podría firmar gratis por cualquier equipo tras acabar contrato con el Manchester United el pasado verano. Otra cosa es pagar su elevado salario. De hecho, ya el pasado verano hubo algún club de LaLiga que preguntó por su situación (sonó para el Atlético de Madrid y ahora tímidamente para el Villarreal) y pudo conocer que su intención es percibir una ficha de entre cuatro y cinco millones. Unas exigencias que escapan absolutamente de las posibilidades del club presidido por Ángel Torres.

Por ello, una cosa es que a José Bordalás y la dirección deportiva les guste Jadon Sancho, que le gusta, y otra es que se pueda llevar a cabo una operación de tal calibre. La idea es poder liberar masa salarial dándole la baja médica a Juanmi Jiménez, en proceso de recuperación de su lesión de rodilla, pero con eso no sería suficiente para poder articular un fichaje realmente complicado.

Tentado desde Rusia, Italia, Brasil o el fútbol árabe

Mientras tanto, el que fuese internacional inglés en 23 ocasiones sigue en el mercado y no cesan las noticias que le colocan en diversos destinos, siendo uno de los últimos el FC Krasnodar, líder de la liga rusa. En verano también estuvo en el punto de mira de la Roma y en Italia también sigue sonando su nombre para la Roma. Sin olvidar la vía de ligas exóticas como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, donde fue pretendido por el Al-Rayyan. Aunque también en los últimos días se ha apountado el interés del Palmeiras brasileño.

El sueño frustrado de un regreso al Borussia Dortmund

La idea del extremo, por su parte, es la de tratar de recuperar su mejor nivel en el fútbol europeo. Para ello, soñaba con una tercera etapa en el Borussia Dortmund, donde alcanzó la categoría de estrella junto a Haaland o Bellingham. Pero el club alemán descartó su regreso de un jugador que firmó 53 goles y 67 asistencias en 158 partidos con su camiseta. Fue después de haber pasado por las canteras del Watford y el Manchester City, desde el que recaló en el Signal Iduna Park a cambio de más de 20 millones pese a no haber debutado siquiera en el primer equipo.

Un fichaje de 85 millones de euros y dos últimas cesiones infructuosas

La apuesta del conjunto germano fue importante. Pero el tiempo le dio la razón. Obtuvo un gran rendimiento deportivo y económico, pues Jadon Sancho puso rumbo al Manchester United en 2021 a cambio de 85 millones de euros. Su vuelta a Inglaterra, sin embargo, no tuvo el impacto esperado. En dos temporadas y media firmó 12 tantos y 6 asistencias, regresando a Dortmund cedido en la segunda mitad de la 23/24.

Fue la última vez que volvió a mostrar de verdad todo su potencial, pero su ex equipo no pudo ejercer la opción de compra pactada. Regresó por tanto a Old Trafford y las dos últimas campañas las ha pasado a préstamo en el Chelsea y el Aston Villa, con el que la pasada campaña tuvo un rol secundario pese a acabar participando en 39 encuentros, en los que sólo una diana y dio dos pases de gol.

Sigue trabajando por su cuenta en busca de equipo

Es innegable que el talento lo tiene, pero la duda es si será capaz de volver a sacarlo. Mientras tanto, se ha estado entrenando con el Flixton, de la tercera inglesa, y recientemente ha publicado unas imágenes en sus redes sociales en las que se le puede ver ejercitándose para mantenerse en forma.