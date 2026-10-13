El Getafe no se conforma solo con Carvajal y Ángel Torres se pronuncia sobre Dani Parejo: "Le vi en los toros…"

Ángel Torres celebra la llegada de Dani Carvajal al Getafe después de semanas de incertidumbre, pero no pierde de vista el mercado. El presidente azulón se ha pronunciado sobre Dani Parejo y ha dejado una respuesta que alimenta las especulaciones sobre posibles nuevos fichajes

El Getafe ya tiene a Dani Carvajal. Después de varias semanas de incertidumbre, conversaciones y momentos en los que la operación llegó a parecer complicada, el conjunto azulón ha conseguido cerrar la incorporación del ex capitán del Real Madrid. El lateral ya se ha dejado ver con sus nuevos compañeros, ha participado en su primer entrenamiento a las órdenes de José Bordalás y ha comenzado a familiarizarse con una nueva etapa en su carrera deportiva.

La llegada del internacional español ha generado una gran expectación entre los aficionados del equipo madrileño, que ven en su fichaje una incorporación de primer nivel. Sin embargo, el presidente del Getafe, Ángel Torres, no parece dispuesto a dar por cerrado el capítulo de refuerzos. Sus últimas declaraciones han vuelto a poner sobre la mesa el nombre de Dani Parejo, otro futbolista español de amplia trayectoria que podría convertirse en una oportunidad de mercado. En DAZN, celebró que el Getafe haya conseguido materializar una operación que no ha estado exenta de dificultades. Y, fiel a su estilo, dejó algunas respuestas que alimentan las especulaciones sobre los próximos movimientos del club azulón.

Ángel Torres confirma que Carvajal ya entrena con Bordalás

El presidente azulón se mostró satisfecho por haber alcanzado el objetivo que el club se había marcado con el fichaje del lateral. "Está entrenando, lo habéis visto, ¿no?", respondió Torres cuando le preguntaron por la situación del exmadridista, dejando claro que el futbolista ya se ha incorporado a la dinámica del equipo. Eso sí, todavía quedan trámites burocráticos que resolver antes de que Carvajal pueda estar a disposición de Bordalás para competir.

Para el Getafe, su incorporación representa mucho más que sumar un lateral a la plantilla. La experiencia del internacional español, su conocimiento de la competición y su recorrido en el fútbol de élite pueden aportar un valor importante a un equipo acostumbrado a competir al límite bajo las órdenes de Bordalás.

Dani Parejo aparece en el horizonte del Getafe

Pero si algo dejaron claro las palabras de Ángel Torres es que el presidente no pierde de vista las oportunidades que ofrece el mercado. Al ser preguntado por Dani Parejo, el mandatario azulón evitó confirmar cualquier negociación, aunque tampoco cerró la puerta a una posible incorporación. "No sé, le vi el otro día en los toros, pero nada más", comentó con ironía al referirse al centrocampista, cuyo nombre ha aparecido en las conversaciones sobre posibles refuerzos para el conjunto madrileño.

Torres también dejó una reflexión que invita a no descartar nuevos movimientos: "Yo creo que los grandes futbolistas… entonces tenemos una gran plantilla, a ver qué decide el míster ahora". Con estas palabras, el presidente trasladó parte de la responsabilidad a Bordalás, que tendrá que valorar las necesidades deportivas del equipo si finalmente se presenta la posibilidad de incorporar a otro jugador de nivel.

El centrocampista cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol español, con etapas destacadas en el Valencia y el Villarreal. Su experiencia y capacidad para organizar el juego le convertirían en un perfil interesante, aunque las declaraciones de Torres no confirman que exista una negociación avanzada ni que el fichaje vaya a producirse.

Un presidente que no descarta sorpresas

Ángel Torres tampoco escondió su particular manera de afrontar el mercado. Preguntado por su inquietud a la hora de buscar incorporaciones, respondió con humor: "En el fútbol es lo que por la mañana es blanco por la noche puede ser negro. Yo estoy siempre inquieto, como me aburro aquí…". Una frase que resume la filosofía del presidente getafense: permanecer atento a cualquier oportunidad que pueda mejorar la plantilla, incluso cuando parece que el trabajo está terminado.

Con Carvajal ya integrado en los entrenamientos y la presentación oficial prevista para el viernes, el Getafe encara los próximos días con la satisfacción de haber cerrado una incorporación importante. La incógnita ahora es si el lateral será el único nombre destacado que llegue al Coliseum o si Ángel Torres todavía guarda alguna sorpresa. Por el momento, Dani Parejo aparece como una posibilidad que el presidente no ha querido alimentar más allá de sus declaraciones, mientras Bordalás tendrá la última palabra sobre las necesidades de su equipo.