El Getafe hace oficial el fichaje de Carvajal: la brutal bajada de sueldo que ha aceptado

Tras los problemas surgidos con LaLiga, que no se creía el nuevo salario que percibirá el lateral derecho, el club azulón ha logrado desbloquear la situación y ha anunciado la incorporación del ex del Real Madrid hasta final de temporada

El Getafe se ha salido con la suya. Aunque en un primer momento LaLiga no validó el acuerdo alcanzado con Dani Carvajal la pasada semana, el club azulón, por medio de su presidente, Ángel Torres, ha seguido trabajando y ha conseguido firmar como agente libre al ex jugador del Real Madrid, que a sus 34 años firma por lo que resta de temporada, hasta el 30 de junio de 2027, después de no haber encontrado un equipo que le convenciera en el pasado mercado de verano.

También va a por Dani Parejo

Sin duda, se trata de un 'bombazo' en toda regla para un equipo que viene padeciendo muchos problemas en este arranque de temporada por los escasos efectivos con los que cuenta José Bordalás. Pero en las oficinas del Coliseum no se conforman y quieren seguir siendo protagonistas, negociando también con Dani Parejo, igualmente libre tras salir del Villarreal, para rearmar una plantilla que además de buscar la permanencia en LaLiga tiene ante sí el ilusionante reto de competir en la Conference League, en cuya fase Liga se estrenará este próximo jueves a domicilio ante el Universitatea Craiova.

El de Carvajal ha sido un fichaje con suspense. Esta misma mañana, de hecho, el lateral derecho salía de las oficinas del Getafe y se mostraba aún precavido. "Ahí estamos, a ver si el viernes podemos dar una alegría. Estamos intentando cerrarlo y parece que va a llegar a buen puerto", aseguró, emplazando de ese modo a finales de semana conocer el desenlace de este pequeño culebrón, aunque al mismo tiempo admitía estar "muy contento" por iniciar esta nueva aventura.

El currículum del fichaje estrella del Getafe

Pero poco después, el Getafe hacía oficial su incorporación con un breve comunicado en el que le daba la bienvenida y desglosaba algunos de los aspectos más destacados de su brillante currículum. "Internacional en 51 ocasiones con la selección española y con una dilatada trayectoria en el fútbol de élite, Carvajal afronta una nueva etapa en su carrera deportiva en el sur de Madrid. A lo largo de su trayectoria, Dani Carvajal cuenta con un palmarés de 29 títulos con el primer equipo del Real Madrid y la selección española, entre ellos 6 UEFA Champions League y la Eurocopa de 2024 con España", destacó.

"El lateral derecho español inicia una nueva etapa en el conjunto azulón, donde aportará experiencia y liderazgo. Desde el Getafe CF queremos dar la bienvenida a Dani Carvajal y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa", añadió la nota emitida por el club presidido por Ángel Torres, que días atrás dio por hecha la operación y luego por "rota" en apenas 24 horas, después de que el defensor pasara incluso las pruebas médicas.

Cobrará diez veces menos que en el Real Madrid

El problema estaba en que LaLiga no se creía el salario que Carvajal ha acordado para jugar en el Getafe. El Comité de Valoración tasó al jugador por encima del acuerdo alcanzado y finalmente ha hecho falta un aval personal del propio dirigente azulón para que todo pueda llegar a buen puerto.

Sea como fuere, lo cierto es que el ex madridista, que recientemente se ofreció a clubes italianos como el Milan y había manejado propuestas exóticas de Qatar o Arabia Saudí, ha realizando un gran esfuerzo económico para desembarcar en el Coliseum. No en vano, su sueldo en el club blanco ascendía a 10 millones de euros netos por temporada, apuntándose que podría cobrar diez veces menos, según Marca. La llamada de Bordalás para convencerlo fue clave.