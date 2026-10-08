El fichaje de Carvajal por el Getafe se atasca por una inesperada exigencia de LaLiga

El organismo presidido por Javier Tebas no da por válidas las cifras planteadas por el conjunto azulón para inscribir al lateral, pese a que el acuerdo entre ambas partes está prácticamente cerrado

El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe ha pasado de estar cerrado a quedar completamente en el aire a expensas de una complicada batalla en los despachos.

El lateral ya habría superado el reconocimiento médico y existe un acuerdo con el conjunto azulón, pero, según informa el diario As, LaLiga no ha dado el visto bueno a las cifras del contrato presentado por el club madrileño. El problema está en el límite salarial y, concretamente, en el baremo del salario que el organismo realiza de un futbolista que llegaría libre con un perfil como el del exjugador del Real Madrid.

La operación aún no está completamente rota, pero sí se encuentra en un incómodo compás de espera que puede destruir el fichaje. El Getafe deberá encontrar la fórmula para que la incorporación de Carvajal encaje en su límite de coste de plantilla y sea aceptado por el Comité de Valoración de LaLiga.

LaLiga no mira solo el sueldo que figure en el contrato

El punto clave de la operación está en una cuestión que suele generar confusión cuando se trata de futbolistas que llegan como agentes libres. Que un jugador acepte cobrar una determinada cantidad no significa necesariamente que ese sea el importe que LaLiga vaya a computar a efectos del control económico.

La patronal cuenta con mecanismos de valoración para evitar que un club pueda reducir artificialmente el impacto salarial de una incorporación de alto nivel. En estos casos se tienen en cuenta diferentes parámetros relacionados con el valor del futbolista en el mercado: su trayectoria reciente, los minutos disputados, su rendimiento, su condición de internacional, los títulos conquistados, su edad e incluso las retribuciones percibidas durante sus últimos contratos.

Si un futbolista top sin equipo acepta firmar por el salario mínimo para ayudar al club -en Primera División el sueldo mínimo anual bruto es de 195.000 euros-, LaLiga puede tasar su impacto salarial en un importe superior a efectos del límite financiero. Por lo tanto, el club debe disponer de ese margen libre en su masa salarial para poder inscribirlo.

En el caso de Carvajal, el jugador reúne todos los elementos que elevan la valoración que ha presentado el Getafe en cuanto a salario. Incluso aunque el sueldo que está dispuesto a cobrar sea muy inferior a lo que percibía en el Real Madrid, LaLiga le cierra la puerta por pura normativa. Carvajal ha sido internacional, campeón de Europa y del mundo de clubes, ha desarrollado casi toda su carrera en el Real Madrid y hasta su salida mantenía un salario acorde con su condición de jugador de élite. Según el portal especializado Capology, el exmadridista venía cobrando más de 13 millones de euros brutos por temporada.

Por eso, aunque el acuerdo económico alcanzado entre el futbolista y el Getafe pueda contemplar una cantidad determinada, LaLiga puede considerar a efectos del límite salarial que el coste computable debe ser superior. Ahí es donde las cuentas del club azulón dejan de cuadrar.

El problema de los jugadores que llegan libres

El caso de Carvajal permite entender por qué el control financiero de LaLiga no se limita a comprobar los salarios escritos en los contratos. Si un futbolista de primer nivel se encuentra sin equipo y acepta una remuneración muy inferior a la que venía percibiendo, el sistema puede aplicar una valoración propia para evitar que esa situación se utilice para sortear el límite de coste de plantilla.

Además, cualquier prima de fichaje también debe tenerse en cuenta. Al no existir un traspaso, este tipo de cantidades son habituales en las operaciones con agentes libres, pero no quedan fuera del control económico: se incorporan al coste salarial y se distribuyen entre los años de duración del contrato.

Los clubes que tienen dificultades para encajar nuevas incorporaciones cuentan además con determinados mecanismos de flexibilidad previstos por LaLiga, aunque siempre sujetos a condiciones y a la obligación de compensar posteriormente el incremento de gasto.

La otra versión: una cláusula para enero

A este problema económico se suma otra información publicada en las últimas horas. Según informa Radio Marca, también existe un pequeño desencuentro entre Carvajal y Ángel Torres por una condición que el futbolista habría querido incluir en su contrato: una cláusula que le permitiera abandonar el Getafe durante el mercado invernal si recibiera una propuesta interesante.

Según esta versión, el club no vería con buenos ojos incorporar a un jugador para que pudiera marcharse apenas unos meses después. Es una información que se suma a las dificultades de la operación, aunque conviene tomarla con cautela porque el principal problema confirmado ahora mismo sigue estando en el encaje económico ante LaLiga.

Todo queda pendiente hasta la próxima semana

Como es natural, Ángel Torres ya ha rebajado el optimismo de las últimas horas y ha pedido cautela. El presidente azulón sabe que la operación necesita todavía superar este último pero importante obstáculo.

El fichaje, por tanto, no está descartado, pero tampoco ni mucho menos puede darse por cerrado. El Getafe y LaLiga deben encontrar una solución a la valoración económica de Carvajal, por lo que la llegada del histórico lateral al Coliseum queda en 'stand by'. La próxima semana será clave para saber si el acuerdo termina convirtiéndose en una de las operaciones más llamativas de la temporada.