Ángel Torres 'oficializa' y destruye el fichaje de Carvajal en menos de 24 horas: "Se ha roto todo"

Lo que parecía una operación cerrada se ha convertido en uno de los episodios más surrealistas del mercado; el presidente del Getafe anuncia que el jugador ha superado las pruebas médicas y su llegada inminente a la sede del club, a las cinco de la tarde; pero llegada la hora, se desdice y asegura que "era broma" y después que el acuerdo se ha venido abajo

El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe ha pasado de estar hecho a quedar completamente en el aire en apenas horas.

El protagonista de este inesperado giro ha sido el propio Ángel Torres, presidente del club azulón, que ayer alimentó la ilusión de los aficionados al asegurar que el exjugador del Real Madrid ya había pasado el reconocimiento médico y que únicamente faltaba encontrar la fórmula para que LaLiga diese su visto bueno a la operación.

Las distintas versiones de Ángel Torres

La situación ayer estuvo tan encarrilada que incluso el propio Ángel Torres aseguró a una periodista de DAZN que Carvajal acudiría a las 17:00 horas a la sede del Getafe para formalizar su contrato. "Todo en orden".

Sin embargo, llegó la hora señalada y el futbolista no apareció. El dirigente azulón salió entonces a matizar sus palabras en una extraña intervención en la que llegó a calificar de "broma" lo que había anunciado previamente, además de enfriar por completo una operación que parecía cuestión de horas.

El esperpento no terminó ahí. Este miércoles, preguntado nuevamente por 'El Chiringuito' sobre el estado de las negociaciones, Torres ha sido todavía más contundente: "No hay nada. Se ha roto todo". Giro radical por tanto con respecto a lo que el propio presidente había explicado menos de 24 horas antes.

LaLiga, el gran obstáculo

El problema está en la inscripción del futbolista. Según informa Matteo Moretto, LaLiga no da el visto bueno a la operación y las próximas horas serán decisivas para determinar si el Getafe consigue encontrar una solución que permita incorporar al lateral.

El propio Torres ha reconocido que el club sigue trabajando para intentar desbloquear la situación. "Lo vamos a intentar, todas las partes tienen que dar el OK, pero hoy no va a haber nada", explicó el presidente, dejando abierta una puerta que parecía completamente cerrada minutos antes.

El límite salarial y las condiciones de la operación son ahora mismo los principales escollos. Carvajal se encuentra sin equipo desde que finalizó su contrato con el Real Madrid y el Getafe veía en su incorporación una oportunidad extraordinaria para reforzar la plantilla de José Bordalás con un futbolista de enorme experiencia.

El futbolista sigue esperando

El lateral, que ya habría superado satisfactoriamente el reconocimiento médico, permanece a la espera de que se resuelva definitivamente su futuro. A sus 34 años, Carvajal quiere continuar compitiendo al máximo nivel y el Getafe representa una opción especialmente atractiva por la posibilidad de seguir en LaLiga y permanecer en Madrid.

La operación, sin embargo, está ahora en un incómodo punto muerto. Lo que el martes parecía una cuestión administrativa se ha transformado en una negociación que amenaza con venirse abajo, aunque el propio Torres se resiste a darla por definitivamente perdida. "Lo vamos a intentar", insistió el presidente.

Un mercado de agentes libres que no da tregua

El episodio de Carvajal se produce además en un Getafe que ha tanteado a otros nombres importantes del mercado de jugadores sin equipo. El propio Torres mencionó recientemente a Dani Parejo y Sergio Ramos al ser preguntado por futbolistas que todavía permanecen disponibles.

Ahora todas las miradas están puestas en Carvajal y, sobre todo, en la respuesta de LaLiga. El Getafe todavía no tira la toalla, pero después de lo sucedido en las últimas horas ya nadie se atreve a dar por hecho que el lateral vaya a vestir de azulón.