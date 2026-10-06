Sergio Ramos y Alvaro Morata estuvieron en la mesa del Getafe

Sergio Ramos y Álvaro Morata pudieron vestir la camiseta del Getafe, pero ambos fichajes se quedaron por el camino. Pablo Pinto ha desvelado en DAZN cómo fueron las negociaciones y los motivos que terminaron alejando a dos futbolistas de primer nivel del Coliseum

El mercado de fichajes dejó varias operaciones que estuvieron cerca de cambiar el rumbo de algunos equipos, aunque finalmente no llegaron a concretarse. El Getafe fue uno de los clubes que exploró distintas opciones para reforzar su plantilla y, entre los nombres que estuvieron vinculados al conjunto azulón, aparecieron dos futbolistas de primer nivel y con una trayectoria más que contrastada: Sergio Ramos y Álvaro Morata.

El central andaluz, uno de los defensas más laureados del fútbol español, se encontraba buscando un nuevo destino después de poner punto final a su etapa en el fútbol mexicano. Su experiencia, liderazgo y conocimiento de LaLiga convertían su llegada en una opción especialmente atractiva para un Getafe que siempre ha apostado por jugadores capaces de aportar personalidad y jerarquía.

En el caso de Morata, el escenario era diferente. El delantero madrileño también buscaba una nueva oportunidad en España y su nombre apareció entre las alternativas que manejó el mercado. Su experiencia con el Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Chelsea y Milan, además de su recorrido con la selección española, le convertían en un atacante de garantías para cualquier proyecto.

Según ha explicado Pablo Pinto en DAZN, las negociaciones tuvieron recorridos diferentes: mientras que en el caso del central la cuestión económica no fue el único motivo para descartar la operación, con Morata el desacuerdo económico terminó inclinando la balanza hacia otra opción.

Sergio Ramos, una opción que estuvo muy cerca

El interés del Getafe por Sergio Ramos no fue simplemente un rumor de mercado. Pablo Pinto aseguró que el veterano defensor estuvo "sobre las tablas" del conjunto azulón, aunque finalmente el club decidió no seguir adelante con su incorporación.

Uno de los detalles que alimentó esa posibilidad fue la presencia del hermano del futbolista, René Ramos, en el palco durante el encuentro entre Getafe y Málaga. Su presencia en el Coliseum llamó la atención y se interpretó como una señal más de que existían contactos entre las partes. Sin embargo, la operación no terminó de concretarse. Y, según la información aportada por Pinto, el aspecto económico no fue el único factor que llevó al Getafe a descartar al defensa. La situación de Ramos era especialmente particular. El central se encontraba sin equipo y su incorporación habría permitido al conjunto madrileño sumar una pieza de enorme experiencia para la defensa y el vestuario. Aun así, las circunstancias terminaron haciendo inviable el acuerdo.

Morata también pudo vestir de azulón

El Getafe tampoco fue ajeno al futuro de otro nombre de enorme peso: Álvaro Morata. El delantero madrileño estuvo vinculado con el club durante el mercado, aunque finalmente su destino fue otro equipo de la Comunidad de Madrid. Morata acabó incorporándose al Leganés cedido por el Como, en una operación que se hizo oficial el pasado 28 de agosto y que incluye una opción de compra al término de la temporada.

En este caso, la cuestión económica sí tuvo un peso determinante. Según explicó Pablo Pinto, Getafe y Morata no consiguieron alcanzar un acuerdo en las condiciones económicas del fichaje. El Leganés presentó una propuesta más atractiva para el delantero y terminó llevándose la operación. El propio Leganés reconoció que tuvo que realizar un esfuerzo económico importante para hacer posible la llegada del internacional español, mientras que el Como asumió una parte relevante de su salario.