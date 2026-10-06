Omar El Hilali, jugador del Espanyol: "No queda otra que ganar y ganar como sea"

El Espanyol afronta en La Rosaleda una cita marcada por la necesidad tras encadenar dos derrotas antes del parón. Omar El Hilali ha hablado claro antes del duelo ante el Málaga: el vestuario tiene un objetivo innegociable y también ha cerrado filas con Manolo González

El Espanyol afronta en La Rosaleda una prueba que puede marcar el rumbo de las próximas semanas. El conjunto perico regresará a la competición este viernes después del parón internacional con la obligación de reaccionar tras encadenar dos derrotas y con Manolo González nuevamente en el centro del debate. Omar El Hilali ha comparecido ante los medios y ha dejado claro cuál es el objetivo del vestuario.

"No queda otra que ganar en Málaga y ganar como sea", aseguró el lateral marroquí. Una frase que resume perfectamente el momento que atraviesa un Espanyol que había comenzado la temporada con mejores sensaciones, pero que llega a la octava jornada necesitado de un golpe de efecto.

Dos derrotas que han cambiado el escenario

El equipo catalán perdió sus dos últimos encuentros antes del parón. Primero cayó frente al Rayo Vallecano por 2-1 y posteriormente sufrió una derrota en casa ante el Elche 1-3, pese a que el conjunto ilicitano disputó buena parte del encuentro con un futbolista menos.

Los resultados han provocado que las dudas vuelvan a aparecer alrededor de Manolo González. Sin embargo, dentro del vestuario el mensaje es diferente. Los futbolistas continúan respaldando al técnico y consideran que una victoria puede cambiar rápidamente el ambiente. "Todos tenemos ganas de revertir la situación, de ganar este viernes. Seguro que ganando todo cambia", explicó El Hilali. El lateral, uno de los jugadores con más experiencia dentro del actual Espanyol pese a su juventud, quiso transmitir tranquilidad y aseguró que el grupo está unido en torno al entrenador.

El parón, para hacer autocrítica

Las dos semanas sin competición han permitido al Espanyol analizar qué no estaba funcionando. El equipo aprovechó el parón para trabajar algunos aspectos que habían quedado pendientes durante las primeras jornadas y corregir errores. "Hemos seguido trabajando como veníamos haciendo. Sí que es verdad que hemos hecho autocrítica, hemos corregido errores y a partir de ahí pensando en Málaga", explicó El Hilali.

El periodo de descanso competitivo también estuvo condicionado por la ausencia de Roberto, que recibió su primera convocatoria con la selección absoluta. Aun así, el cuerpo técnico ha trabajado con el resto del grupo para preparar un encuentro que puede tener una importancia especial.

La Rosaleda, un examen para los pericos

El Espanyol sabe que no tendrá una noche sencilla en Málaga. El conjunto de Martiricos también necesita sumar su primera victoria de la temporada y afrontará el encuentro ante su afición con la misma urgencia que los visitantes. Por eso, El Hilali entiende que el partido va mucho más allá de conseguir tres puntos. "Clave son todos los partidos. Sabemos lo que hemos hecho mal. No queda otra que ganar en Málaga y ganar como sea", insistió.

El futbolista explicó además que durante el parón el trabajo fue más general, mientras que durante los últimos días el equipo ya ha centrado todos sus esfuerzos en preparar el duelo contra el Málaga. "Cada partido tiene un plan. Sí que es verdad que la semana pasada, al no haber partido, trabajamos un poco más genérico y lo que no veníamos haciendo bien. Esta semana ya nos hemos centrado en el Málaga CF, en el plan de partido, los puntos débiles para hacerles daño y cómo ellos van a intentar hacerles daño", señaló.

El vestuario cierra filas con Manolo González

La situación del Espanyol ha situado inevitablemente el foco sobre Manolo González, pero El Hilali quiso despejar cualquier duda sobre el respaldo que mantiene el técnico dentro del vestuario. "Es un entrenador que sabe muy bien gestionar un vestuario. Si tanta gente lo dice, es evidente. Estamos todos a su lado", afirmó.

El mensaje es claro: el Espanyol confía en que una victoria en La Rosaleda sea suficiente para cambiar la dinámica. "Si ganamos un partido, a la gente se le olvida un poco lo que ha pasado. Nosotros estamos enfocados en el día y a partir de ahí, ganar en Málaga que nos irá muy bien", concluyó.