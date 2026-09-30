El Espanyol y su afición, pendientes del debut de Roberto Fernández con España

Roberto Fernández tendrá que seguir esperando para estrenarse con España. El delantero del Espanyol, que suma seis goles en siete jornadas de LaLiga, ha sido uno de los descartes de Luis de la Fuente en los dos partidos de este parón y aún no ha podido disputar sus primeros minutos con su selección

El estreno de Roberto Fernández con la selección española tendrá que esperar. El delantero del Espanyol recibió por primera vez la llamada de Luis de la Fuente después de un espectacular inicio de temporada, pero ha terminado este primer parón internacional sin disputar un solo minuto. El seleccionador lo dejó fuera de la lista definitiva tanto ante Inglaterra como frente a Croacia.

El atacante cordobés llegaba a la concentración como una de las grandes novedades de la primera convocatoria de De la Fuente después del Mundial. Sus seis goles en las siete primeras jornadas de LaLiga habían servido como argumento suficiente para que el seleccionador le abriese las puertas de la absoluta. De hecho, el propio técnico explicó al anunciar la lista que había seguido mucho al delantero y que "ahora es su momento". Sin embargo, ese momento todavía no ha llegado.

Dos partidos y dos descartes

Roberto no entró entre los 23 elegidos para el estreno de España ante Inglaterra en Wembley. Junto a él se quedaron fuera Víctor Muñoz e Iván Fresneda, aunque la situación de este último era diferente, ya que se incorporó posteriormente a la concentración por la lesión de Pedro Porro.

La situación cambió para el encuentro contra Croacia. Fresneda y Víctor Muñoz sí entraron en la convocatoria definitiva, mientras que Roberto volvió a quedarse fuera. El delantero fue uno de los tres descartes de De la Fuente junto a Yeremy Pino y Robin Le Normand. El central, eso sí, acababa de incorporarse al grupo después de sustituir al lesionado Eric García. Así, Roberto ha vivido los dos primeros encuentros de esta nueva etapa de la selección desde la grada. Ni siquiera llegó a vestirse de corto en Wembley ni en el Sánchez-Pizjuán.

La recompensa a un inicio espectacular

La convocatoria de Roberto no fue casualidad. El delantero de Puente Genil se ha convertido en una de las grandes noticias del Espanyol en este inicio de curso. Después de siete jornadas suma seis goles en 613 minutos, todos ellos como titular, según los datos oficiales de LaLiga. Su rendimiento ya había provocado que su nombre apareciese en las quinielas de la selección antes de que De la Fuente hiciese oficial la convocatoria. De hecho, su doblete frente a Osasuna en la sexta jornada reforzó todavía más esa candidatura. El seleccionador también quiso destacar precisamente esa capacidad goleadora al explicar su elección: "A Roberto le hemos seguido mucho y ahora es su momento. Lo está haciendo muy bien, lleva seis goles y encaja perfectamente en esa otra versión de delantero que buscamos".

La llamada de la absoluta supuso además un reconocimiento importante para el Espanyol. Roberto se convirtió en el primer jugador perico convocado por España desde Joselu, que había acudido a la selección en 2023.

Roberto, con las ideas claras

Durante su primera concentración como internacional absoluto, el delantero dejó claro que no quería pensar más allá de lo inmediato. Su objetivo era aprovechar la oportunidad y demostrar que podía hacerse un hueco en el grupo. "Peleo por hacerme un hueco en esta Selección", explicó durante su comparecencia ante los medios, dejando claro que su prioridad era competir y aprender dentro de un vestuario que viene de proclamarse campeón del mundo.

Ahora tendrá que esperar a la siguiente oportunidad. España todavía tiene por delante dos encuentros en esta ventana internacional: recibirá a la República Checa el sábado 3 de octubre en Oviedo y cerrará el parón ante Croacia el martes 6 en Split. La convocatoria inicial contempla esos cuatro partidos de la Nations League, por lo que Roberto todavía tiene dos posibles escenarios para estrenarse con la absoluta.