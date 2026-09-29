"Por historia y por pasión, la final de 2030 en España": la reivindicación del Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido de la Selección

El Ramón Sánchez-Pizjuán, en dos de sus gradas, ha lucido un claro mensaje a favor de que se celebre la final de la cita mundialista en territorio nacional; un encuentro que está sometido a fuertes presiones politicas

La Selección Española ha desembarcado en Sevilla, y todo el mundo sabe lo que eso significa. Mucha es la fiesta que se organiza de cara a este encuentro que es muy querido por el público de la capital hispalense. El combinado nacional tiene en la capital andaluza un lugar fetiche, donde pocas son las derrotas que ha cosechado y sí grandes triunfos que han permitido cosas importantes para la Selección. El pasado encuentro que se disputó en La Cartuja sirvió para conseguir la clasificación al Mundial que acabó ganando y, a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo, se sigue recordando con cariño esa goleada por 12-1 en el Benito Villamarín.

Pero, sin lugar a duda, una de las casas de España es el Ramón Sánchez-Pizjuán. La selección no conoce la derrota en la multitud de partidos que ha disputado aquí, y eso únicamente puede significar que este estadio tiene un 'color especial' para los de Luis de la Fuente. El seleccionador, además, es uno de los grandes alicientes de este encuentro ya que este feudo fue su casa desde su época como jugador, y también vio buena idea el poder traer de vuelta a la Selección para este partido.

Mejor escenario imposible para poder hacer visible una de las reclamaciones que la afición española lleva reclamando desde hace mucho tiempo y que, en cierta medida, preocupa al país entero. Tanto en el Gol Norte como en el Gol Sur del estadio, se pueden ver unos carteles tanto en inglés como en español con unas proclamas muy claras: "Por historia y por pasión, la final de 2030 en España". Esto hace referencia a uno de los debates que se están suscitando de cara a la celebración de esa próxima cita mundialista. Al ser el principal organizador del mundial, se entendía que España tendría preferencia de cara a organizar este partido. Sin embargo, la presión de Marruecos para poder albergar este encuentro, sumándose la preferencia de Infantino mirando a las elecciones que se celebrarán en el próximo año parecen hacer decantar la balanza.

Aquí está la proclama de la ciudad de Sevilla, que sería una de las favorecidas por hacer el campeonato del mundo, ya que el Estadio de La Cartuja podría acoger importantes encuentros de esta cita. Aunque, sí se hace una encuesta en la calle, muchos lo tienen claro; si España no tiene la final, no tendría que participar en la organización de la misma. Una crisis que se ha acrecentado con el problema migratorio en Ceuta que, en cierta manera, han tensado las relaciones entre ambos países. Hace poco, fue el propio presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol la que dejó claro que la final se haría en Casablanca, dentro de ese complejo que plantea tener más de 100.000 espectadores. Las autoridades españolas expresan el trabajo y convencimiento de que se celebrará en territorio nacional, llegando a hablar sobre ello el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Una cuestión que traerá mucha cola en los próximos meses.