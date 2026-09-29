Juanma Moreno y Rafael Louzán visitan la Copa del Mundo horas antes del homenaje en Sevilla: "El primer partido, después de haber sido de nuevo campeones, tenía que ser aquí"

Visita institucional a la exposición presente en el Parlamento de Andalucía, encabezada por una Copa del Mundo que está acaparando todos los focos de este primer partido tras conseguir este reconocimiento

La Selección Española llega a Sevilla, y eso ya es casi un evento que se repite en año a año. Sin embargo, hay ocasiones que son más que especiales, y esta es una de ellas. El estreno de la segunda estrella mundialista en la camiseta se hará en la capital de Andalucía, un evento que se prevé único y que estará rodeado de sorpresas. De hecho, ESTADIO Deportivo adelantó una de esas, y es que la Banda Centuria Macarena será la que interprete los sones del himno español. Un hecho que ha gustado mucho a la ciudad hispalense, aunque todo hace indicar que hay más cosas preparadas.

Durante estos días, la ciudad se está volcando con este evento, siendo uno de los grandes actos el que se encuentra en el Parlamento de Andalucía. Tanto los días 28 y 29 de septiembre, todos aquellos que lo deseen pueden acercarse al Parlamento de Andalucía para sacarse una foto con la recién lograda Copa del Mundo. De hecho, en las primeras horas de exposición, cientos de personas ya se agolpaban a las puertas de esta institución para poder estar lo más cerca posible de este reconocimiento que se logró en Estados Unidos.

En la mañana de este martes 29, horas antes de que se juegue el España-Croacia en el Sánchez-Pizjuán, el presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, han comparecido en un acto en el que se conmemoraba el hecho de que este trofeo estuviese en una de las estancias más importantes de la comunidad autónoma. Importantes personalidades también han acudido a este acto, destacando entre otros Ana Mestre, Patricia del Pozo, Pedro Curtido, Minerva Salas o Carmen María Tena. Fuerte presencia institucional para un acto que ha tenido un importante impacto mediático.

"Lo justo y necesario era estar aquí. El primer partido de la selección española, después de haber sido de nuevo doblemente campeona del mundo, tenía que ser Sevilla y me alegro muchísimo de que hubiéramos acertado en esta planificación. No estaba hecha cuando ya habíamos ganado el mundial, sino que se hizo previamente y por lo tanto, teníamos expectativas de que podíamos y sabíamos que podíamos ser campeones del mundo", declaró Rafael Louzán acerca del hecho de que se haga este importante partido en la ciudad de Sevilla.

Otro de los protagonistas, Juanma Moreno, quiso destacar la importancia de la presencia de la Copa del Mundo. "Ninguna de otras visitas que hemos tenido han causado tanta expectación, tanta felicidad y tanta presencia social como lo ha generado la Copa del Mundo y eso me hacía pensar en qué importante es esa copa, qué es lo que tiene esa copa que está por encima de otras muchas realidades. La Copa del Mundo es el anhelo colectivo, no es otra cosa que el anhelo, el sueño, el deseo de casi 50 millones de españoles que deseábamos y deseamos siempre ser campeones".

El club de Nervión, presente en el acto

También el Sevilla FC han estado presentes en este acto, y es que tanto presidente como vicepresidente han estado junto a los representantes anteriormente mencionados. Cabe recordar que, horas antes, Joaquín Caparrós ha recibido un emotivo homenaje en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. En este caso, Rafael Louzán también ha querido mandarle un emotivo mensaje de ánimo.