El internacional del PSG se retira en camilla y entre lágrimas, y podría sufrir una grave lesión de rodilla

El PSG ha regresado del parón con un sonado triunfo y una muy mala noticia. La victoria llegó ante el Niza (2-3), uno de los mejores equipos de la Ligue 1 en estos momentos, lo que le afianzó en el liderato del campeonato galo.

Con un gol de Ferran Torres, el equipo de Luis Enrique dejó encarrilado un encuentro que había empezado perdiendo por 0-1. La victoria, octava consecutiva de los parisinos, confirma su buen momento de forma antes de enfrentarse en Champions a la Roma este próximo miércoles.

La mala noticia, sin embargo, llegó en forma de lesión. El atacante del equipo parisino Desiré Doué, que había anotado el segundo gol que certificaba la remontada, fue retirado del terreno de juego del Allianz Riviera de Niza en camilla antes del final de la primera parte. Doué se dolía de la rodilla derecha y podría tener una lesión de gravedad.

Doué se lesiona solo

El internacional galo se dañó la pierna derecha en una acción en solitario, cuando intentaba controlar un balón. Dejó el campo con las manos en la cara, síntomas de dolor, con lágrimas en los ojos y sobre una camilla.

La alarma saltó en el banquillo del París Saint Germain tras comprobar lo que parece ser una lesión de gravedad. Ferran Torres, precisamente, fue quien ocupó el lugar de Doué. El delantero galo queda a la espera de las pruebas a las que será sometido en las próximas horas, que confirmarán el alcance de la lesión.

Los parisinos sufrieron recientemente la lesión de otra de sus estrellas, el georgiano Kvaratskhelia, que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla semanas atrás y se pierde lo que resta de temporada.

En Francia respiran con Olise

La lesión de Doué no sólo preocupa al PSG, que perdería por mucho tiempo a uno de sus mejores hombres, sino que afectaría a Francia, que se las ve con España en los cuartos de final de la Nations League en unos meses.

Por fortuna para el combinado de Zidane, la otra lesión que preocupaba se ha quedado en poca cosa. Michael Olise, al igual que Harry Kane, tuvo que salir del campo el viernes en el partido de la Bundesliga que su equipo, el Bayern Múnich, jugó contra el Colonia.

Olise fue sustituido en el descanso de ese encuentro y dejó el estadio con muletas. Sin embargo, las pruebas médicas han sido tranquilizadoras. Al internacional francés se le ha diagnosticado que sufre sólo "una contusión en la parte delantera del pie”. “El atacante francés recibirá tratamiento médico durante los próximos días”, añadía el club bávaro en el parte médico, con lo que podría estar listo para los próximos compromisos del conjunto alemán, dependiendo de su evolución.