El dibujo y la posición de extremo derecho son las principales incógnitas que Luis García Plaza esconderá hasta última hora en su primer derbi sevillano; mientras que el estado físico de Dani Ceballos y las alternativas para el '9' acaparan los pensamientos de Manuel Pellegrini

Tras el segundo parón de selecciones de la temporada, LaLiga EA Sports regresa en la noche este viernes con el inicio de la jornada 13, que tendrá como plato fuerte El Gran Derbi que enfrentará al Sevilla FC y al Real Betis a partir de las 18:30 horas de este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Además de todos los componentes pasionales que lo convierten en uno de los partidos más singulares del mundo, en esta ocasión las fuerzas llegan niveladas por sendos buenos inicios de curso que tienen a los nervionenses en la sexta plaza de la clasificación y a los heliopolitanos encaramados en la cuarta plaza.

El once del Sevilla FC, con dos incógnitas

Luis García Plaza llega a su primer derbi hispalense con las bajas por lesión de Alfon González, José Ángel Carmona, Miguel Sierra y Marcao Teixeira; pero recupera a Peque Fernández y puede contar finalmente con todos los que han arrastrado alguna molestias, casos de Youssouf Fofana, Isaac Romero, Rubén Vargas o Chidera Ejuke. Precisamente, cuatro futbolistas determinantes para resolver las dos incógnitas que esconde el once del Sevilla FC para recibir al Real Betis.

La primera duda por resolver es si el técnico nervionense apuesta por mantener el 1-4-4-2, con Isaac Romero y Lucas Stassin formando en la doble delantera, o si por el contrario regresa a ese 1-4-2-3-1 con el que generalmente ha encontrado menos llegadas pero también mucha más solidez y una mejor versión de Fofana jugando con más libertad, como enganche entre el '9' y el doble pivote, donde en caso de sacrificar un ariete formaría Lucien Agoumé junto a Jon Guridi o Giorgi Kochorashvili.

La segunda incógnita está en la banda derecha. Félix Correia es fijo en la izquierda y en el otro carril nadie ha sido capaz de asentarse desde que se cayó Miguel Sierra. Los irregulares Ejuke y Vargas compiten al 50 por ciento por esa demarcación. Por si acaso, ha reclutado a Marc Scuri, que va un cohete en el filial. El resto, está cantado: Odysseas Vlachodimos en la portería y la defensa de gala con Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y el capitán Gabriel Suazo -con Julio Díaz preparado por si aparece la fatiga, pues fue el último internacional en volver-.

Las alineaciones de Sevilla y Betis en el derbi disputado en el Sánchez-Pizjuán en noviembre de 2025. / Imago

El once del Real Betis: pendiente de Dani Ceballos y de un 'tapado'

Manuel Pellegrini jugará este sábado su derbi número 14 y buscará alargar la racha de tres seguidos sin perder (dos victorias más un empate) para seguir equilibrando un balance con tres ganados, seis igualados y cuatro perdidos. El chileno está pendiente de Dani Ceballos, que sigue arrastrando molestias y no se ejercitó con el grupo este viernes. Es baja segura por lesión el canterano José Antonio Morante y se cae por decisión técnica Iker Losada; pero el 'Cucho' Hernández vuelve tras pasar un mes parado y Rodrigo Riquelme ha llegado sin problemas tras padecer una faringitis.

Dando por hecho que, en el mejor de los casos -salvo que estén jugando al despiste-, el centrocampista utrerano no parece en condiciones de salir de inicio, la alineación del Betis en el Sánchez-Pizjuán se antoja bastante clara. Álvaro Valles defenderá la portería tras su primera experiencia con España; y la defensa esperada es la que forman Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan de Souza y Fran García.

Sin Ceballos, a priori será Pablo Fornals quien acompañe en la zona ancha a Marc Roca -otro internacional de nuevo cuño sin debut-; con Isco Alarcón como creador de juego y con el rol de lanceros para Antony dos Santos, en busca aún de su primer gol en esta 26/27, y Ez Abde. El puesto más abierto es el de '9': optan Troy Parrott, que suma más de dos meses sin marcar; Cucho Hernández, tras 31 días sin competir; y Aitor Ruibal, que podría ser el 'gran tapado'.

Alineaciones probables en El Gran Derbi

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Ejuke (o Vargas), Agoumé, Fofana, Félix Correia; Isaac Romero y Stassin.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Parrott.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano)