El técnico asturiano podrá contar de nuevo con Dembélé ante el Niza después de un mes de ausencia y celebra que casi toda la plantilla esté disponible, aunque insiste en que la motivación debe estar por encima de los nombres

El PSG vuelve a tener a Ousmane Dembélé disponible, una noticia que no es menor para un equipo que ha dejado atrás las dudas del inicio de temporada y encadena once victorias consecutivas, con triunfos de peso ante Manchester City, Barcelona, Lyon y Marsella. El conjunto parisino recibe este sábado al Niza con la posibilidad de prolongar esa dinámica y, además, con el regreso de una de sus piezas más determinantes.

El extremo francés, que se lesionó el pasado 20 de octubre en el partido ante el Barça, lleva un mes apartado de los terrenos de juego y ha aprovechado el parón internacional para recuperarse. Ahora, Luis Enrique ya lo ve preparado para volver a competir. El entrenador asturiano, de hecho, dejó una curiosa pista sobre cómo ha comprobado que su futbolista está de nuevo en condiciones.

"Lo más importante con Ousmane es ver si sonríe en los entrenamientos. Si quiere entrenar y disfrutarlo, esa es la mejor manera de saber si está listo. Por lo que he visto esta semana, así es. Como aficionado al fútbol, es un verdadero placer ver a Ousmane Dembélé en el campo", explicó en la rueda de prensa previa al choque.

Luis Enrique y Dembélé / Cordon Press

La recuperación de Dembélé no es la única buena noticia para el técnico. La enfermería se ha despejado considerablemente y Marquinhos también vuelve a estar disponible. A día de hoy, únicamente Kvaratskhelia y Longoni continúan fuera de los planes del entrenador. "Es importante para nosotros recuperar a Marquinhos, junto con casi todos los demás jugadores. Solo faltan Kvara y Longoni; los demás están listos para el partido contra el Niza. Son excelentes noticias. Marquinhos, con 32 años, es muy joven. Si se compara con su nivel en París, es increíble", comentó.

Luis Enrique insiste en la importancia del grupo

Con casi todos sus efectivos a disposición, Luis Enrique quiso poner el foco en una de las señas de identidad que pretende consolidar en el PSG: que el equipo no dependa exclusivamente de sus estrellas. "En el último tramo disputamos ocho partidos sin cuatro titulares. Demostramos que todos estaban preparados y eso es lo que hace del PSG un equipo diferente. Espero ver la misma mentalidad en el próximo periodo", señaló.

El asturiano también explicó que elegir un once no consiste simplemente en colocar sobre el césped a los jugadores con más calidad o más nombre. La motivación y la predisposición para afrontar cada encuentro tienen un peso importante en sus decisiones, aunque reconoce que gestionar las expectativas de todos no resulta sencillo.

Luis Enrique, durante una rueda de prensa / Imago

"Queremos mejorar a todos los jugadores, pero no podemos darles minutos a todos. Lo que intento es tener jugadores que quieran jugar cada partido como si fuera el último o el más importante de su carrera. Pero eso es imposible. No es fácil porque todo el mundo sabe que un partido de Ligue 1 a veces es menos importante que la Champions League".

"Eso no significa que debas poner a los mejores, por ejemplo, contra el Niza. Esto no es como en el FIFA Manager, donde pones a los mejores jugadores por defecto y ganas. Tenemos que encontrar a los jugadores más motivados para jugar este partido, pero si les preguntas, todos mienten y dicen que lo están", concluyó.