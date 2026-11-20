El futbolista español, que esta semana anunció su retirada, ha recordado su fallo en la tanda de penaltis de la final de la Champions ante el Bayern de Múnich, pero como el portero checo le salvó parando dos penas máxi

El Chelsea ganó su primera Champions League el 19 de mayo de 2012 con toda la épica que podía tener aquel partido. Lo hizo ante el Bayern de Múnich y en su estadio, el Allianz Arena, en la tanda de penaltis después de que el partido acabara 1-1 tras la prórroga.

Aquella noche Didier Drogba anotaba el penalti que daba la ansiada copa al club inglés pero sin duda el héroe de la noche fue el portero checo Petr Cech, que paró dos penas máximas antes del tanto del marfileño.

En aquel Chelsea jugaba el español Juan Mata, que fue titular con Roberto di Matteo y jugó el partido completo hasta la tanda de penaltis, pero el español no acertó a marcarlo y Manuel Neuer se lo detuvo. Mata, que ha anunciado su retirada de los terrenos de juego esta misma semana, recordó aquel partido para el podcast de Gary Lineker, 'The Rest Is Football'.

Juan Mata, con el Chelsea, tras ganar la Champions. / Imago.

"Después de la prórroga, nuestro entrenador de porteros se acercó a mí y me dijo: 'Neuer se lanza a su izquierda'. Ese era mi lado preferido también. Cuando me tocó lanzar el penalti, coloqué el balón en su sitio, me tomé mi tiempo y cuando estaba haciendo la carrera para disparar, noté que yo estaba mostrando demasiado que iba a chutar hacia su derecha", explicaba Mata, por lo que decidió cambiar la dirección.

"En el último segundo tomé la decisión de patear a su izquierda y, por supuesto, él estaba esperando el disparo ahí. Y desde ese momento, cuando me giré para volver con mis compañeros, pensé: 'por favor no quiero que perdamos la Champions por mi culpa'", recordaba el español.

"Ccuando me giré para volver con mis compañeros, pensé: 'por favor no quiero que perdamos la Champions por mi culpa'"

Pero por suerte para él, pocas personas más que él se acuerdan a día de hoy de aquel fallo en la tanda de penaltis, pues Cech acabó salvando el fallo de Mata. "Siempre digo que Petr Cech me salvó la vida. Y, sí, me la salvó. Porque imagina que yo soy el único que falla un penalti en la tanda y el resto marca", confesaba el exjugador 'blue'.

Después de su error desde los once metros, Petr Cech acabaría parando un penalti a Ivica Olic y otro a Bastian Schweinsteiger para ponerle en bandeja el triunfo a Didier Drogba y al Chelsea, que no fallaría ante Neuer.

Juan Mata, adiós al fútbol tras 20 años de carrera

El futbolista español Juan Mata, campeón del mundo y de Europa con la selección, que desde septiembre pasado se encontraba sin equipo, anunció este pasado miércoles su retirada del fútbol profesional mediante un vídeo subido a sus cuentas oficiales en las redes sociales, en el que literalmente cuelga sus botas.

En este puede verse al futbolista sentado solo en un vestuario con unas botas de fútbol en las manos, las cuales procede a colgar en una percha mientras puede leerse el mensaje en inglés: "A veces amar es dejar ir. Gracias fútbol" y suena la canción 'It's now or never' interpretada por Elvis Presley.

De esta manera, Mata dice adiós al fútbol tras una trayectoria de dos décadas, que comenzó con el Real Madrid Castilla en la categoría de plata del fútbol español y siguió con un paso por el Valencia antes de poner rumbo al fútbol inglés, donde jugó para el Chelsea y el Manchester United. El Galatasaray turco, el Vissel Kobe, el Western Sidney Wanderers y el Melbourne Victory serían sus últimos equipos.

En lo que respecta a su palmarés de clubes se despide habiendo ganado una Liga de Campeones con el Chelsea, dos Europa League, dos FA Cups, una Copa del Rey, una Superliga turca, una J1 League, una Copa de la Liga y una Community Shield.

Esos títulos los completa con los conseguidos con la selección española; el Mundial de 2010, la Eurocopa de 2012, un Europeo sub 19 y un Europeo sub 21, en el que fue elegido MVP.