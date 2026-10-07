Pedro Rodríguez, campeón del mundo con la Selección Española, se retira: "﻿Gracias fútbol por hacerme tan feliz"

A sus 39 años, el internacional español, que ganó el Mundial 2010 siendo titular en la final contra Países Bajos, ha anunciado que cuelga las botas después de una exitosa carrera deportiva en donde ha defendido las camisetas del FC Barcelona, el Chelsea, la Roma y la Lazio

Pedro Rodríguez, campeón del mundo con la Selección Española en el Mundial de Sudáfrica 2010, ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 39 años de edad. El canario era uno de los pocos futbolistas de aquel torneo que aún seguían en activo, pero el atacante ha decidido poner fin a esa etapa de su vida después de estar sin equipo desde que acabó contrato con la Lazio al final de la temporada pasada.

Pedro Rodríguez es uno de los jugadores más infravalorados del fútbol español. Sin tener el nombre o el marketing de otros futbolistas, el canario se hizo hueco en el FC Barcelona de Leo Messi, siendo un jugador vital para conseguir todos los títulos que hizo que aquel Barça fuera considerado uno de los mejores clubes de la historia.

Por otro lado, Pedro Rodríguez siempre fue importante en la Selección Española en donde fue capaz de hacerse un hueco como titular en el Mundial 2010 disputado en Sudáfrica.

Después de ese torneo y de salir del FC Barcelona, Pedro Rodríguez demostró su valía ya que siempre jugó en grandes equipos. Primero se marcha al Chelsea en donde rindió a gran nivel en la Premier League y, posteriormente, dejó su sello en la Serie A de Italia en donde destacó en los dos equipos de la capital: Roma y Lazio.

Ahora, Pedro Rodríguez ha decidido parar porque ya no se ve con la capacidad de aguantar la exigencia competitiva de una gran liga. Y es que si algo ha tenido el canario es que siempre ha jugador en la élite y no ha probado fortuna en ligas exóticas en las que pagan mucho dinero.

Comunicado oficial de Pedro Rodríguez anunciando su retirada del fútbol profesional

"Todavía hoy recuerdo el ruido, miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí. Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después.

Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio, lo ganamos todo y asombramos al mundo. El meu cor sempre será culé.

Y un día, casi sin creérmelo, fui Campeón del Mundo y titular en la final de un Mundial. Londres me enseñó a empezar de cero, a descubrir otra cultura y a crecer como persona.

En Italia me ha tocado el cuore. Llegué como un veterano y me trataron como un hijo. Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que me he convertido en un gran héroe.

Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros, lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas.

Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos.

Gracias fútbol por hacerme tan feliz".