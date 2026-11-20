La Práctica deja en evidencia a las Aprilia, Marc se reserva y su hermano demuestra que las Ducati también quieren el Mundial de marcas

Aunque Aprilia trató de meter presión al principio y dominó los entrenamientos Libres del Gran Premio de Portugal 2026, Marc Márquez afrontará el sábado con más esperanzas si cabe de resolver el Mundial de MotoGP por la vía rápida.

Sin tener que arriesgar ya habría cosechado, si nos atenemos a lo vivido en la Práctica, el resultado que le hace falta para proclamarse campeón del mundo en el Sprint de este sábado en Portimao. Bezzecchi le superó, pero no Martín. Y, por si fuera poco, las Ducati mandaron y demostraron a Aprilia que también les pueden dar un mazazo en la pelea por el Mundial de constructores.

La Práctica no es significativa, sólo evita la lotería en la que a veces se convierte la Q1 el sábado. Pero el hecho de que Jorge Martín se haya metido por los pelos, por una décima, en la Q2, significa que las Aprilia no están al nivel dominador de otros grandes premios.

Bezzecchi, la única Aprilia que da la cara

Marco Bezzecchi, finalmente, acabó en el Top-3, pero sólo con la mejoría de la última vuelta y por detrás de Alex Márquez y de Fabio di Giannantonio, que coparon las dos primeras posiciones. De hecho, las motos de Bezzecchi, Martín y Raúl Fernández serán las tres únicas Aprilia que, en principio, estén en la Q2, por cuatro Ducati, ya que el décimo puesto de Jorge Martín dejaba fuera, por ahora, a Ai Ogura.

Y, por si hubiera pocos enredos, Pedro Acosta y Johan Zarco demostraron estar a un buen nivel en esta pista y marcaron el cuarto y quinto mejor tiempo, respectivamente, por lo que también tendrán mucho que decir en una pelea por el Mundial en el que, a Aprilia, sólo le vale que Marc Márquez no puntúe. Pero a Ducati le vale que haya muchos en la pelea con opciones de estar arriba.

Jorge Martín, piloto de Aprilia / Imago

De Marc Márquez hay poco que decir. Dijo que iba a salir a la defensiva y así lo ha hecho. Se mostró discreto, sin buscar sus límites ni una posible caída, en los Libres. Y, en la Práctica, hizo un tiempo que le ha permitido clasificarse cómodamente para la Q2, aunque sea con el sexto mejor de todos los competidores. El sábado será otra historia.

Resultados de la Práctica del GP de Portugal 2026 de MotoGP

1. Alex Márquez (Gresini) 1:37.350

2. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.082

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.172

4. Pedro Acosta (KTM) +0.255

5. Johann Zarco (LCR) +0.258

6. Marc Márquez (Ducati) +0.278

7. Brad Binder (KTM) +0.297

8. Fermín Aldeguer (Gresini) +0.320

9. Raúl Fernández (Trackhouse) +0.351

10. Jorge Martín (Aprilia) +0.408

11. Ai Ogura (Trackhouse) +0.509

12. Enea Bastianini (Tech3) +0.653

13. Diogo Moreira (LCR) +0.756

14. Jack Miller (Pramac) +0.790

15. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.912

16. Jake Dixon (Honda) +1.041

17. Luca Marini (Honda) +1.325

18. Álex Rins (Yamaha) +1.342

19. Franco Morbidelli (VR46) +1.602

20. Pol Espargaró (Tech3) +1.746

21. Augusto Fernández (Pramac) +1.942

22. Iker Lecuona (Ducati) +2.016