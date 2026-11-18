El campeonato del mundo de motociclismo regresa a Europa para afrontar el tramo final de la temporada. El circuito situado en el Algarve será sede de una carrera de MotoGP en donde Marc Márquez puede proclamarse campeón del mundo

El campeonato del mundo de motociclismo, MotoGP, regresa a Europa para terminar de finiquitar esta temporada después de su periplo habitual por Asia y Oceanía. El mundial de MotoGP aterriza en Portugal en donde se disputa este fin de semana, entre el 20 y el 22 de noviembre, un Gran Premio que se corre en el Autódromo del Algarve, Portimao. Lugar en donde Marc Márquez se puede proclamar campeón del mundo si consigue un total de 14 puntos entre las carreras del sábado y del domingo.

Las cuentas son claras para Marc Márquez, el cual después de realizar un Gran Premio de Qatar con buenos resultados dejó el el campeonato del mundo de MotoGP prácticamente encarrilado. El piloto de Ducati tiene 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y sólo necesita, por tanto, 14 puntos para ganar su octavo mundial de MotoGP.

Debido al buen rendimiento que ha tenido Marc Márquez en los últimos grandes premios parece poco probable que el piloto español abandone el circuito del Algarve sin el mundial. De todos modos, el catalán no quiere confiarse y ya ha dicho que ha preparado a conciencia el fin de semana. "Mentalmente me encuentro bien y creo que eso es fundamental para afrontar este momento de la temporada. Ahora el objetivo es llegar a Portimao en las mejores condiciones posibles. Después de la exigencia de las últimas carreras, estos días he estado muy centrado en la preparación física y en cuidar todos los detalles para recuperar bien. Quiero llegar al fin de semana con energía, concentrado y preparado para afrontar lo que venga. Estamos en la fase decisiva de la temporada y tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sin perder de vista nuestro objetivo".

- Dónde se puede ver el Gran Premio de Portugal de MotoGP

El Gran Premio de Portugal de MotoGP, más las otras dos categorías (Moto 2 y Moto 3), se podrá ver por televisión íntegramente y en exclusiva por DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos en España tal y como viene siendo habitual en las últimas temporadas.

En ESTADIO Deportivo daremos amplia cobertura a este evento con las el directo del domingo, las crónicas y las clasificaciones correspondientes de una carrera en la que Marc Márquez puede proclamarse campeón del mundo de MotoGP.

Marc Márquez, en un Gran Premio de esta temporada. / IMAGO

- Horarios del Gran Premio de Portugal de MotoGP:

Viernes 20 de noviembre:

Moto3 | FP1. 10:00 horas.

Moto2 | FP1. 10:50 horas.

MotoGP | FP1. 11:45 horas.

Moto3 | Practice. 14:15 horas.

Moto2 | Practice. 15:05 horas.

MotoGP | Practice. 16:00 horas

Sábado 21 de noviembre:

Moto3 | FP2. 09:40 horas.

Moto2 | FP2. 10:25 horas.

MotoGP | FP2. 11:10 horas.

MotoGP | Q1. 11:50 horas.

MotoGP | Q2. 12.15 horas.

Moto3 | Q1. 13:45 horas.

Moto3 | Q2. 14:10 horas.

Moto2 | Q1. 14:40 horas.

Moto2 | Q2. 15:05 horas.

MotoGP | Sprint. 16:00 horas (12 vueltas).

Domingo 22 de noviembre:

MotoGP | Warm Up. 10:00 horas.

Moto3 | Carrera. 11:00 horas (19 vueltas).

Moto2 | Carrera. 12:15 horas (21 vueltas)

MotoGP | Carrera. 14:00 horas (25 vueltas).