El exdelantero y exdirector deportivo del conjunto blanco desvela que el club rechazó dos ofertas importantes por el brasileño el pasado verano y advierte de que su continuidad podría depender de los títulos y de su rendimiento esta temporada

El futuro de Vinicius Junior vuelve a estar sobre la mesa. Aunque el brasileño tiene contrato con el Real Madrid hasta 2032, su continuidad en el Santiago Bernabéu no parece una cuestión completamente cerrada. Al menos así lo entiende Pedja Mijatovic, que ha dejado un mensaje contundente sobre la situación del extremo y la posibilidad de que el club blanco termine escuchando ofertas por él.

El que fuera delantero y director deportivo de la entidad madridista analizó el escenario del brasileño en 'El Larguero', de la Cadena SER, donde apuntó directamente a los resultados deportivos como un factor determinante para decidir qué hacer con su futuro. Para Mijatovic, no es lo mismo que el equipo consiga sus objetivos con Vinicius como uno de sus protagonistas a que la temporada termine con decepción en el Bernabéu.

Su planteamiento deja abierta una posibilidad que hasta hace poco parecía difícil de imaginar: que el Real Madrid se siente a negociar por uno de sus futbolistas más importantes. "Si este año termina bien y el Madrid consigue ganar LaLiga, y Vinicius es protagonista, rinde bien, se recupera y es decisivo, yo creo que no lo va a vender bajo ningún concepto", explicó. Sin embargo, el discurso cambia por completo cuando contempla un escenario menos favorable. "Si sucede lo contrario, yo creo que el club valorará alguna oferta que llegue. Si el Madrid no consigue lo que quiere, si llega una buena oferta, estará a la venta", aseguró el montenegrino.

"Si el Madrid no consigue lo que quiere, si llega una buena oferta, estará a la venta"

Dos ofertas por Vinicius que el Real Madrid rechazó

Mijatovic fue más allá y desveló que el conjunto madridista ya tuvo sobre la mesa dos propuestas importantes por el internacional brasileño durante el pasado mercado de verano. Una de ellas habría llegado desde el Arsenal, aunque finalmente la entidad decidió no desprenderse del futbolista.

El exmadridista no considera necesariamente equivocada aquella decisión, teniendo en cuenta el potencial del atacante y su edad, pero sí entiende que el contexto puede cambiar en función de lo que suceda durante el presente curso. "No quiero decir que se equivocaron, porque tiene 26 años y tiene mucho futuro", señaló.

La situación de Vinicius también está marcada por su rendimiento, que ha generado debate durante los últimos meses. El brasileño ha alternado actuaciones destacadas con encuentros en los que no ha conseguido tener el protagonismo esperado, en un equipo donde la competencia por los puestos ofensivos ha aumentado.

Mijatovic compara su felicidad con Brasil y el Real Madrid

Otro de los aspectos que llamó la atención de las declaraciones de Mijatovic fue su valoración sobre el estado del brasileño cuando juega con su selección. El exfutbolista considera que Vinicius transmite sensaciones diferentes cuando viste la camiseta de Brasil, donde viene de firmar actuaciones especialmente destacadas, que cuando compite con el conjunto madridista. "Vini rinde bien cuando está feliz, y yo le veo muchísimo más feliz jugando con su selección que jugando aquí", afirmó. Una reflexión que vuelve a poner el foco en la relación del extremo con su entorno en el Real Madrid y en las circunstancias que han acompañado su temporada.

"Yo le veo muchísimo más feliz jugando con su selección que jugando aquí"

Mijatovic también hizo referencia a la competencia que ha encontrado el brasileño dentro de la plantilla. En su opinión, ahora tiene una presión añadida para mantener su puesto, algo que no había experimentado de la misma manera en temporadas anteriores. "Antes no tenía esa competencia tan seria como la que tiene ahora con Diomande, ahora sí la tiene", apuntó.

Por último, el montenegrino se refirió a la autocrítica que ha realizado recientemente el propio Vinicius, que reconoció no haberse preparado lo suficiente durante el verano. Mijatovic considera que el brasileño debe mantener la exigencia y no confiarse por su trayectoria o juventud. "Siempre hay competencia y no te puedes relajar. Cuando te relajes un poquito, pues siempre hay un compañero que sí que te muerde", advirtió. Unas declaraciones que alimentan el debate sobre el futuro del brasileño y dejan una idea encima de la mesa: su contrato hasta 2032 no garantiza que vaya a continuar en el Real Madrid si las circunstancias deportivas cambian.