Shintaro Orihara, responsable de pista de la marca de motores japonesa, ha dicho que el circuito de Las Vegas, en donde hay carrera este fin de semana, no es nada bueno para los intereses del propulsor nipón el cual volverá a lastrar al Aston Martin del español

Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Las Vegas, que se disputa este fin de semana, con nulas esperanzas de conseguir un buen resultado después de las últimas carreras en las que ha abandonado o ha estado en las últimas posiciones. Más cuando en estos días previas a que comience el Gran Premio, Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda, ha dicho que el trazado de Estados Unidos no es beneficioso para el Aston Martin y que todo se complica con las bajas temperaturas que se esperan.

Shintaro Orihara, una de las cabezas visibles de Honda en la Fórmula 1, ha dicho que se espera un fin de semana complicado para Aston Martin y Honda en el Gran Premio de Las Vegas. "Nos encontraremos las condiciones más frías de toda la temporada, con una temperatura que rondará los 10 grados. Así que mantener la unidad de potencia en la ventana de temperatura adecuada será importante. El circuito también será exigente sobre el motor, así que sabemos que será un fin de semana complicado para nosotros, particularmente por la larga recta", ha explicado el responsable de pista de la marca de motores japonesa.

Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda, en un Gran Premio de esta temporada. / IMAGO

De hecho, Honda ya ha detallado que el objetivo principal es finalizar el Gran Premio de Las Vegas, dejando un poco de lado el resultado, debido a que acumula tres abandonos en las últimas cinco carreras. "Nuestra prioridad es fijar medidas de fiabilidad en las baterías tras el abandono de Lance Stroll en Brasil y tener un fin de semana sólido. Después, trataremos de maximizar nuestra unidad de potencia".

La temporada de Aston Martin está siendo un auténtico desastre, sólo ha conseguido 7 puntos, todos de Fernando Alonso, debido a que ha estado lastrado por el motor Honda. Sin embargo, en las últimas semanas, Adrian Newey, jefe de ingenieros de la escudería británica, ha señalado que no todo es culpa de la marca de propulsores japonesa ya que él también se equivocó en la concepción del coche, sobre todo al apostar por un rake, inclinación del coche, demasiado agresivo.

Fernando Alonso no participará en los libres 1 del Gran Premio de Las Vegas y da la temporada prácticamente por finiquitada

Fernando Alonso, con estás expectativas, se ahorrará la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas, ya que Aston Martin ha decidido darle descanso, a sabiendas que conseguir puntos es prácticamente imposible, para darle la oportunidad de rodar en un Fórmula 1 a su piloto de pruebas Jak Crawford. El resto del fin de semana sí contará con la presencia del español.

Un Fernando Alonso que ya mira a la temporada que viene en la Fórmula 1 tal y como dijo tras el Gran Premio de México. "Ha sido una temporada muy, muy dura para todos en el equipo, pero tenemos que aprender las duras lecciones. Todo el departamento de la unidad de potencia es consciente de los problemas y fallos. Habrá un motor completamente nuevo el año que viene que ya está en pruebas en el banco de potencia, así que hay que tener confianza en que se pueden arreglar las cosas".