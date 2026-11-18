El centrocampista, que llegó el pasado verano como uno de los grandes fichajes del Espanyol, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano, por lo que podría decir adiós a la temporada

El Espanyol ha recibido una de esas noticias que ningún vestuario quiere escuchar. Àlex Calatrava estará varios meses alejado de los terrenos de juego después de sufrir una grave lesión durante el entrenamiento de este miércoles en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Las pruebas médicas han confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, un contratiempo que obliga al futbolista a pasar por el quirófano en los próximos días y que, salvo sorpresa en su recuperación, podría dejarle sin volver a competir durante lo que queda de temporada.

La lesión llega en un momento especialmente delicado, tanto para el jugador como para el propio equipo. El Espanyol afrontaba una nueva etapa con la llegada de Eder Sarabia al banquillo y Calatrava veía en el cambio de entrenador una oportunidad para recuperar sensaciones y hacerse un hueco en los planes del técnico. Sin embargo, este inesperado revés frena en seco sus aspiraciones. La mala noticia, además, se produce a apenas 48 horas de que el conjunto blanquiazul visite al Athletic Club en San Mamés. Un encuentro exigente en el que Sarabia tendrá que buscar soluciones para reorganizar sus opciones ofensivas, ahora con una alternativa menos.

Un fichaje importante que no había terminado de despegar

La baja de Calatrava supone también un contratiempo para la planificación deportiva del Espanyol. El mediapunta barcelonés aterrizó el pasado verano procedente del Castellón después de convertirse en una de las grandes apuestas de la entidad. Su incorporación se cerró por cinco millones de euros y con un contrato de larga duración, hasta 2031, en una operación que tuvo un significado especial al tratarse del primer fichaje de la etapa de Monchi en el club.

La dirección deportiva llevaba tiempo siguiendo sus pasos. De hecho, el Espanyol ya había intentado hacerse con sus servicios un año antes, pero fue en el mercado estival de 2026 cuando finalmente consiguió cerrar su incorporación. Calatrava llegaba después de firmar una destacada etapa en Segunda División y con la ilusión de dar un salto en su carrera.

Sus primeros meses, sin embargo, no habían sido todo lo regulares que esperaba. El futbolista había alternado apariciones en el equipo con periodos de menor protagonismo, una situación que había alimentado su deseo de aprovechar el nuevo escenario que se abría con Sarabia. Ahora tendrá que aparcar cualquier objetivo deportivo para centrarse exclusivamente en su recuperación.

Un balance de 12 partidos y un gol ante el Real Madrid

Hasta el momento de su lesión, Calatrava había participado en 12 encuentros oficiales con la camiseta perica: once correspondientes a LaLiga y uno de la Copa del Rey. En total, había acumulado 616 minutos, con un gol en su cuenta particular, precisamente frente al Real Madrid. Unos registros que todavía estaban lejos de reflejar las expectativas depositadas en su fichaje, pero que dejaban margen para seguir creciendo. La llegada de Sarabia podía convertirse en el impulso que necesitaba para ganar continuidad y reivindicarse dentro de la plantilla.

Por ahora, el Espanyol no ha establecido una fecha para su regreso. La intervención quirúrgica y el posterior proceso de rehabilitación marcarán los plazos de una recuperación que suele ser larga en este tipo de lesiones. Mientras tanto, el equipo pierde a un futbolista que estaba llamado a tener mayor peso en esta nueva etapa y que tendrá que esperar para volver a demostrar por qué fue una de las grandes apuestas del pasado verano.