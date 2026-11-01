El audio del VAR del gol anulado al Espanyol: "Suficiente. Voy a anular el gol y voy a sancionar la falta"

El audio del VAR revela cómo Sánchez Martínez decidió anular el gol de Roberto Fernández ante el Villarreal por un agarrón previo sobre Pau Navarro. "Voy a anular el gol y voy a sancionar la falta", se escucha decir al colegiado tras revisar la jugada en el monitor

La victoria del Espanyol en La Cerámica (0-1) dejó una de las acciones polémicas de la jornada justo antes del descanso. El conjunto perico llegó a celebrar un gol de Roberto Fernández, que había rematado un centro de Javi Hernández, pero la intervención del VAR acabó cambiando el desenlace de la jugada. El colegiado José María Sánchez Martínez acudió al monitor para revisar un posible agarrón del delantero sobre Pau Navarro y terminó señalando falta.

La publicación del audio de la conversación entre el árbitro de campo y Alejandro Muñiz Ruiz, encargado del VAR, permite conocer cómo se desarrolló la revisión y qué llevó al colegiado murciano a invalidar el tanto. Desde la sala VOR le recomendaron acudir a la pantalla para valorar una posible infracción en la acción previa al remate. "José María, te recomiendo una revisión, vale, para que valores una posible falta en la consecución del gol", le comunicaron inicialmente. Antes de mostrarle las imágenes, desde el VAR pidieron ajustar el plano para mejorar la visualización de la jugada: "Quita un poco de zoom, que se ve un poco pixelado".

Sánchez Martínez detecta el agarrón de Roberto Fernández

Una vez frente al monitor, Sánchez Martínez comenzó a analizar la acción y no tardó en identificar el contacto entre Roberto Fernández y Pau Navarro. "Vale, estoy viendo el agarrón de Roberto", comentó el árbitro mientras Muñiz Ruiz le mostraba las imágenes desde distintos ángulos.

El responsable del VAR fue guiando la revisión para que pudiera observar con claridad el momento del contacto. "Te estoy mostrando el agarrón, ¿vale? Te la voy a soltar al 50%. Y luego, como ese jugador mete el gol", explicó, haciendo referencia a que la acción acababa con el remate del delantero del Espanyol. El colegiado pidió entonces volver a ver la jugada en un plano más cercano. "Y gol, vale, ponme la jugada de nuevo, en corto con el agarrón. ¿La tenemos en cortos?", preguntó. Desde la sala VOR le confirmaron que disponían de esa toma y también de otra desde detrás. Tras observar de nuevo el lance, Sánchez Martínez tuvo clara su decisión. "Vale, perfecto, suficiente. Voy a anular el gol y voy a sancionar la falta", anunció, poniendo fin a la revisión.

El Espanyol se llevó los tres puntos pese al gol anulado

La decisión dejó sin efecto el tanto de Roberto Fernández, pero no impidió que el Espanyol terminara celebrando una victoria de enorme valor en el estadio del Villarreal. El equipo perico se impuso por 0-1 gracias al gol de Leandro Cabrera, que acabó decantando el encuentro.