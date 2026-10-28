Manolo González reacciona en caliente tras ser despedido por Monchi: "Irte así es una pena"

El técnico gallego fue destituido de forma fulminante tras la eliminación perica ante el Sestao River en la Copa del Rey, en una noche marcada por la tensión, el enfado y una decisión que se ejecutó mientras todavía comparecía ante los medios

Manolo González ya es historia en el RCD Espanyol. La eliminación del conjunto perico ante el Sestao River en la Copa del Rey precipitó una decisión fulminante que acabó con su etapa en el banquillo blanquiazul. Estaba ya cuestionado de antemano y se especulaba con una inminente destitución, pero el descalabro copero precipitó los acontecimientos.

Minutos después de conocer su despido, el entrenador fue abordado por 'El Chiringuito' a la salida de. Resignado tras conocer la decisión del club, no escondió su tristeza por la manera en la que se ha producido su salida después de todo lo vivido en el club. "La vida del entrenador, qué le vamos a hacer. Estoy triste. Me sabe mal que haya sido así. Es lo que hay. Es el fútbol".

El ya extécnico perico no quiso buscar culpables en una primera instancia. "Da igual, cuando te destituyen, te destituyen. Cada uno que haga su valoración. El trabajo está ahí". Sin embargo, sí lamentó las formas en las que se comunicó la decisión. "Es una pena. Al final siempre te tienes que ir de un sitio. Todos los entrenadores nos vamos en algún momento, al final de temporada o por desgracia antes. Me sabe mal que haya sido de esta manera. Después de todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido tan bonito, irte así es una pena. Al final cuando las cosas acaban es porque han ido mal, no hay más".

La salida de Manolo González llega después de semanas de dudas en torno a su capacidad para comandar el proyecto. El Espanyol ya terminó la pasada temporada en una situación límite, con la permanencia pendiente hasta las últimas jornadas y la sensación de haber salvado la categoría con demasiadas dificultades.

Un despido fulminante tras el desastre en la Copa del Rey

La derrota frente al Sestao River fue el detonante de un terremoto que sacudió a toda la entidad. La eliminación copera terminó de agotar la paciencia de la dirección deportiva, que optó por poner punto final a la etapa de Manolo González en un momento especialmente delicado para la entidad.

La decisión se produjo mientras el técnico todavía comparecía ante los medios de comunicación. Una destitución fulminante que convirtió la noche copera en una de las más tensas de los últimos tiempos en el entorno blanquiazul. El entrenador abandonó el estadio de Las Llanas con gesto serio, visiblemente enfadado y cariacontecido, aunque también afectado por el desenlace de una etapa que, hasta ese momento, había dejado recuerdos importantes.

La tensión no se limitó al banquillo. Tras la eliminación, también aparecieron pintadas en los domicilios de algunos futbolistas, una muestra del clima de crispación que se había instalado alrededor del equipo.

Monchi y Manolo González evitan mirarse en el autobús

Uno de los episodios más significativos de la noche se produjo a la salida del estadio. Manolo González se dirigió al autocar del equipo después de conocer que el club había decidido prescindir de sus servicios. Allí se encontraba también Monchi, responsable de ejecutar la decisión.

El director general deportivo permaneció cabizbajo y pendiente de su teléfono móvil. Cuando ambos coincidieron, evitaron mirarse y no cruzaron sus miradas, una escena que reflejó la tensión del momento. El técnico, por su parte, también tuvo un pequeño roce con un aficionado que le increpó, al que pidió respeto antes de subir al vehículo.

La imagen dejó una sensación de ruptura abrupta, sin espacio para una despedida tranquila después de una etapa marcada por momentos de enorme exigencia.

Un proyecto que no ha encontrado estabilidad

Monchi tendrá ahora que encontrar un sustituto con la temporada en marcha y la necesidad de reconducir un proyecto que no termina de funcionar. El relevo tendrá que afrontar el reto de recuperar la confianza del vestuario y de una afición que ha pasado de la preocupación al enfado.

El nuevo curso no ha servido para despejar las incógnitas. La plantilla no ha encontrado la regularidad esperada y la inversión realizada en el mercado veraniego tampoco ha tenido el reflejo deseado sobre el terreno de juego. La eliminación ante el Sestao River ha terminado por precipitar una decisión que venía gestándose en medio de la incertidumbre.

Sergio García toma las riendas

El Espanyol ha oficializado una solución provisional para el banquillo. Sergio García, actual entrenador del filial blanquiazul, dirigirá el primer entrenamiento sin Manolo González y se sentará en el banquillo de La Cerámica este viernes (21:00 horas), en el encuentro liguero frente al Villarreal.

El club confirmó su nombramiento como técnico interino después de la destitución del anterior preparador tras el batacazo copero ante el Sestao River (4-3).

Sergio García, de 43 años y con más de 200 partidos disputados como futbolista del Espanyol, asumió las riendas del filial el pasado verano, después de dirigir durante una temporada a la selección española sub-17. Antes también había entrenado al Juvenil A de la Damm. Ahora le toca afrontar el desafío de dirigir al primer equipo en un momento de máxima tensión y con apenas unos días para preparar la visita al conjunto amarillo.

Su estreno llega, además, en una semana especialmente simbólica para la entidad, que este miércoles celebra su 126 aniversario. Mientras la dirección deportiva trabaja para encontrar una solución definitiva, el técnico del filial tendrá la responsabilidad de intentar pasar página a la eliminación en Sestao y recuperar la estabilidad de un equipo que atraviesa horas complicadas.