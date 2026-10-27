Sestao River 4-3 Espanyol: La Copa del Rey sentencia a Manolo González

El Espanyol cae a las primeras de cambios en el torneo copero y la figura del técnico perico queda más tocada que nunca, que podría ser destituido en las próximas horas

El Espanyol se ha convertido en el primer equipo de Primera división eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey tras caer en la prórroga ante el Sestao River en un partido épico donde hubo hasta tres remontadas para que finalmente el conjunto vasco acabara eliminando al Espanyol en el minuto 121 de partido.

Fue Jon Rojo, el autor del 4-3 definitivo, el héroe del conjunto de Las Llanas que además deja a Manolo González, técnico del Espanyol, muy tocado y con su destitución más palpable que nunca.

Y eso que el Espanyol se puso por delante a los cinco minutos de partido. Rojo trabó a Pol Lozano y el penalti decretado por Munuera Montero lo transformó Marcos Fernández.

Los de Manolo González parecía que habían hecho lo más difícil, pero el River no bajó los brazos y se adaptó mucho mejor que su rival a un terreno de juego cada vez más pesado por la lluvia. Así, en el 21' llegaría el 1-1 con un pase filtrado de Eneko Delgado para la carrera de Carrión quien dejó atrás a Hinojo y batió a Dmitrovic con un disparo ajustado.

El Espanyol, tocado

El gol de los verdinegros no hizo más que espolear a los locales que antes del descanso culminarían la remontada. Fue en un córner botado por Miguélez que remató Ugarte para superar a Dmitrovic y darle la vuelta al marcador. Y pudo ser mayor la renta pues en una jugada casi idéntica, Laka rozó el tercero con un remate que rozó el poste.

En la segunda parte, Manolo González metió a Roberto pero el cuadro catalán apenas ganó chispa en ataque ni encontró recursos para hacer daño a un River crecido que incluso se atrevió a merodear a portería de Dmitrovic.

Manolo González metió más dinamita con Moscardó, Bauza y Bryan Zaragoza pero la recta final fue un querer y no poder de un Espanyol demasiado nervioso, que ni siquiera logró poner en aprietos a Iru, hasta el suspiro final cuando después de un remate al palo de Moscardó se encontró con otro penalti, esta vez sobre Edu Expósito, que permitió a Roberto poner el 2-2 en el 90'.

Una prórroga de locura

Por delante quedaban 30 minutos que iban a ser de infarto. El Espanyol volvería a ponerse por delante con un disparo raso y potente de Moscardó desde la frontal, pero el Sestao River no se iba a venir abajo.

Tan solo dos minutos después, devolvió la igualada al marcador en una falta lateral botada por Miguélez que Laka cabeceó a las redes. La lluvia y un campo cada más más levantado empezó a dar tintes épicos al final del partido, que acabó con el 4-3 en la última jugada cuando Jon Rojo empujaba al fondo de la portería un centro que ni la defensa perica ni Dmitrovic acertaron a despejar.

Ficha técnica:

Sestao River: Iru; Markel Etxeberria, Efremov, Ugarte, Rojo; Castañeda (Zorrilla, min.74), Laka; Carrión (Argente, min.57), Delgado (Pau Miguélez, min.42), Bengoetxea (Zearreta, min.74); y Arzak (Castillo, min.57).

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Hinojo (Quilindschy, m.118); Urko (Moscardó, min.65), Pol Lozano (Edu Expósito, min.75); Cala (Roberto, min.46), Javi Hernández (Bauza, min.65), Dolan (Bryan Zaragoza, min.65); y Marcos.Goles: 0-1 (6') Marcos, de penalti; 1-1 (21') Carrión; 2-1 (40') Ugarte; 2-2 (90') Roberto, de penalti; 2-3 (96') Moscardó; 3-3 (98') Laka; 4-3 (121') Rojo.Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Mostró tarjetas amarillas a Javi Hernández (m.8), Dolan (m.17), Castañeda (m.30), Cabrera (m.78), Zearreta (m.89) y El Hilali (m.110).

Incidencias: Partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Campo Municipal de Las Llanas con unos 3.346 aficionados en las gradas.