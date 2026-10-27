Posibles alineaciones, horario, canal y dónde ver en TV y online el Navalcarnero - Betis de la Copa

Rotaciones masivas y obligadas del 'Ingeniero' para el estreno en el torneo del K.O. ante un rival de Segunda RFEF antes de recibir en La Cartuja al colista Málaga, viajar a Dortmund y comparecer en Elche para marcharse a un nuevo parón de selecciones tras el que espera el derbi

El Real Betis, flamante cuarto clasificado de LaLiga y con un pleno de puntos en la Champions League, buscará este miércoles arrancar su aventura en la Copa del Rey sin sustos como el que se llevaron el martes el Rayo Vallecano o el eliminado RCD Espanyol (ante el Sestao River). Su rival será el CDA Navalcarnero madrileño (del Grupo 5 de Segunda RFEF), que se desplazará 20 kilómetros para cambiar los 1.500 espectadores y el césped artificial de su Estadio Mariano González por los 5.100 y el natural del Municipal Santo Domingo de Alcorcón, donde Manuel Pellegrini vivió su mayor humillación como técnico del Real Madrid.

El posible once rojiblanco

Desconocido para el gran público, su entrenador adelantaba en la víspera que son seguramente "imprevisibles" para el Real Betis, igual que ocurre con los medios, en parte porque han alternado varios sistemas: desde el 1-4-4-2 al 1-5-4-1, pasando por el 1-4-3-3 o el 1-4-2-3-1. Se espera continuidad por parte de Miguel Zárate para muchos de los más habituales, pues este duelo es "un premio y un reto" para los rojiblancos, así que seguramente estén varios entre Roberto Esteban, Richi de Souza (el capitán), Kensley Vázquez, Asier Ortiz de Guinea, Jesús Cruz, Aitor Larrañaga, Aarón Fernández, Álvaro Domínguez, Álvaro Calado y Eneko Azurmendi.

El posible once heliopolitano

Practicará rotaciones masivas Manuel Pellegrini, que apostará de salida por bastantes jugadores de los que no actuaron en Vigo. Parece claro el debut bajo palos de Diego Conde, con cierta ventaja sobre Manu González, mientras que podrían continuar Ángel Ortiz, Valentín Gómez (esta vez como central) y Nelson Deossa (de mediocentro, su sitio más natural). Turno para Álvaro Fidalgo, Giovani Lo Celso, José Antonio Morante y Rodrigo Riquelme, los dos últimos inéditos en Balaídos, mientras que sus compañeros entraron un rato en la segunda mitad, como Troy Parrott, a priori la referencia, pues llega pronto el partido para Aitor Ruibal. Opciones atrás para Marc Bartra y Fran García.

Ficha técnica del Navalcarnero - Betis de la Copa del Rey

CDA Navalcarnero: Calado; Víctor Rodríguez, Larrañaga, Richi de Souza, Esteban; Aarón Fernández, Diego Núñez, Jesús Cruz, Róber Álvarez; Mario Sánchez y Kensley Vázquez.

Real Betis: Diego Conde; Ortiz o Bellerín, Bartra, Valentín Gómez, Fran García; Álvaro Fidalgo, Deossa o Iker Losada; Morante, Lo Celso, Rodrigo Riquelme; y Parrott o Aitor Ruibal.

Árbitros: Cordero Vega (cántabro). No hay VAR todavía en esta ronda.

Estadio: Municipal Santo Domingo de Alcorcón.

CDA Navalcarnero No Iniciado - Betis

Navalcarnero - Betis: fecha y hora del partido de Copa

El choque correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey se disputará en el Estadio Municipal Santo Domingo de Alcorcón a partir de las 21:00 horas de este miércoles 28 de octubre de 2026, cuando en tierras madrileñas se esperan cielos despejados, sin probabilidad alguna de lluvia y una noche fresca, con temperaturas que marcarán los 15º al comienzo y los 13º a la previsible finalización. Habrá vientos leves del NNE de entre 4 km/h.

Navalcarnero - Betis: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre los blanquirrojos y los verdiblancos será retransmitido en directo por Movistar Plus Liga de Campeones, que puede sintonizarse tanto en la plataforma de telefónica (dial 60) como en Orange TV (dial 115), así como en LaLiga TV Bar.

Navalcarnero - Betis: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre madrileños y heliopolitanos. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Municipal Santo Domingo, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, así como las notas visitantes y las reacciones de los protagonistas.