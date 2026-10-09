El Navalcarnero confirma el 'déjà vu' de Pellegrini: Alcorcón, sede oficial del estreno del Betis en la Copa del Rey

El club madrileño confirma que el partido copero ante el conjunto verdiblanco se disputará en el vecino Estadio Municipal de Santo Domingo, lugar donde el veterano técnico chileno sufrió hace 17 años el 'Alcorconazo'. Es una de las derrotas más sonrojantes de la historia reciente del Real Madrid y precisamente fue en la noche de un 27 de octubre

Desde hace unas horas era un secreto a voces y desde primera hora de la tarde de este viernes ya es oficial. El partido que el CDA Navalcarnero y el Real Betis disputarán en la Primera Ronda de la Copa del Rey 2026/2027 se celebrará a partir de las 21:00 horas del próximo 27 de octubre en el Estadio Municipal de Santo de Domingo de la vecina localidad de Alcorcón.

El club madrileño, que compite en Segunda Federación, ha confirmado los rumores con un comunicado en el que explica al detalle una decisión muy meditada en la que alegan que ha primado el interés general de todos los aficionados y en la que ha tenido mucho peso la rotunda opinión de la RFEF.

De este modo, el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, regresará a un estadio que no pisa desde justo un 27 de octubre de 2009. Aquella lluviosa noche, de la que se cumplirán 17 años en el duelo ante el Navalcarnero, el chileno encajó como entrenador del Real Madrid una de las derrotas más hirientes de la historia reciente de los merengues: un 4-0 en el llamado 'Alcorconazo'.

Los motivos del Navalcarnero para llevarse a Alcorcón el duelo de Copa del Rey contra el Betis

"Un partido histórico merece que toda nuestra afición pueda vivirlo", alega el CDA Navalcarnero como encabezado en el comunicado oficial para anunciar que el partido ante el Real Betis se jugará en el Estadio Municipal de Santo Domingo de Alcorcón, a sólo 22 kilómetros de distancia. "El sorteo de la Copa del Rey nos ha brindado la oportunidad de enfrentarnos a uno de los grandes clubes del fútbol español en una cita histórica para nuestra entidad, nuestros jugadores, nuestros socios y toda nuestra afición", ha añadido.

"Con enorme ilusión, pero también con responsabilidad de tomar las mejores decisiones para el presente y el futuro de nuestro club", la modesta entidad madrileña ha recordado que el Estadio Municipal Mariano González cuenta con un aforo aproximado de 1.500 espectadores, mientras que hay 2.100 personas entre socios y abonados, sin contar aficionados y vecinos que quieran animarse para esta cita tan especial que depara la Primera Ronda de la Copa del Rey. "Porque podemos jugar una noche fuera de nuestro estadio, pero nunca jugaremos lejos de nuestra gente", ha pregonado.

"Somos plenamente conscientes de que nuestro Estadio es mucho más que un terreno de juego. Es nuestra casa, nuestra historia y el lugar donde hemos compartido innumerables emociones. Y seguirá siéndolo. Pero también creemos que hay ocasiones extraordinarias que requieren decisiones extraordinarias. No queremos que este partido sea un privilegio para 1.500 personas. Queremos que sea una fiesta del fútbol que puedan compartir cerca de 5.000 aficionados. Nuestro compromiso con los socios seguirá siendo absoluto y trabajaremos para que tengan un trato preferente en el acceso a las entradas", finaliza el escrito del Navalcarnero.

El Navalcarnero hace pública una carta de la RFEF animándole a cambiar de estadio

En este sentido, tras exponer los lógicos beneficios económicos de trasladar el partido contra el Betis al Estadio de Santo Domingo, con capacidad aproximada para 5.000 espectadores, el CDA Navalcarnero ha remarcado que hay muchos más motivos que le empujan a buscar un escenario más apropiado para la eliminatoria copera y para ello aportan de manera íntegra una carta que le hizo llegar la Real Federación Española de Fútbol que ESTADIO Deportivo reproduce también en su totalidad.

"Estimado club, por motivos de seguridad, no puede haber público de pie. Todas las personas que accedan al estadio deben tener su entrada con su asiento fijo correspondiente, no pudiendo dar acceso a personas que no tengan asiento. De todas maneras, para poder llevar a cabo la producción televisiva de una manera adecuada tendríamos que bloquear algunos asientos en distintas zonas de las gradas para colocar las cámaras y los practicables necesarios. A los efectos de dar cumplimiento a las indicaciones anteriores, si vuestra instalación no cumple para garantizar la seguridad y la producción televisiva, se debe buscar una instalación alternativa que cuente con los requisitos mínimos".

Por todo ello, el Navalcanero concluye que jugar en un recinto de mayor capacidad permitirá: