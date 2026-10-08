Pellegrini revive fantasmas en la Copa del Rey: el Betis, invitado al 17º cumpleños del 'Alcorconazo' en Santo Domingo

¿Y en el mismo sitio? El Estadio Municipal de Alcorcón se postula para acoger el partido de primera ronda entre CDA Navalcarnero y Real Betis que se celebrará el mismo día y a la misma hora que aquel 4-0 que marcó la breve etapa del chileno en el Real Madrid

"Encantadísimos de recibiros, 'miarma'". Con esta 'guasa', el CDA Navalcarnero madrileño festejaba su emparejamiento con el Real Betis en la eliminatoria correspondiente a la Primera Ronda de la Copa del Rey, un partido que el club madrileño anunciaba que tendría como escenario su hogar del Estadio Mariano González, que es donde juega sus duelos como local en Segunda Federación.

Sin embargo, la expectación que ha generado este enfrentamiento es enorme y se barajan escenarios cercanos con mucha más capacidad, con el Estadio Municipal de Santo Domingo de Alcorcón como favorito. Así lo ha adelantado este jueves una noticia de la Cadena SER que recuerda que el Estadio Mariano González de Navalcarnero -de momento sigue como sede oficial, apenas tiene capacidad para 2.000 espectadores y cuenta con césped artificial.

Se trata de un día histórico para el modesto club y la vecina localidad de Alcorcón, situada a sólo 22 kilómetros de distancia, ofrece un aforo de 5.200 personas -más del doble-, un terreno de juego de hierba natural y unas infraestructuras adaptadas al fútbol profesional. Móstoles y Fuenlabrada son otras alternativas.

Justo el día del 17º aniversario del 'Alcorconazo'

Cabe recordar que la AD Alcorcón militó en LaLiga Hypermotion entre 2010 y 2024, aunque ya lleva tres cursos seguidos en Primera RFEF. Precisamente la Copa del Rey vivió los mayores días de gloria del Estadio de Santo Domingo, con el recordado 4-0 que el Alcorcón le endosó al Real Madrid justo un 27 de octubre de 2009 y que pasó a la historia como el 'Alcorconazo'. Para mayor casualidad, el entrenador del equipo merengue aquella temporada era Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reveló este pasado miércoles los horarios de la Primera Ronda de la Copa del Rey, en la que se vivirán 56 eliminatorias que enfrentarán a partido único a un total de 112 equipos. La sesión copera dará inicio a las 18:30 horas del martes 27 de octubre, con el CD Cuarte - Girona FC, y concluirá el jueves 29-O, con los cuatro encuentros fijados en la franja de las 21:00 horas. Entre medias, CDA Navalcarnero y Real Betis medirán sus fuerzas a partir de las 21:00 horas del miércoles 27; aún con la duda sobre el escenario elegido para la contienda.

Pellegrini no ha vuelto a Alcorcón desde aquel 4-0 con el Real Madrid

"Me voy con mucha vergüenza. No hay razón ni explicación para ver cómo ha rendido el equipo. Hay que dar la cara y cada uno que tome las responsabilidades que tengamos para que cambie en el próximo partido", espetaba Pellegrini, visiblemente molesto, desde la sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo.

Los titulares de la prensa fueron fulminantes, trascendió una bronca con Guti y para colmo en la vuelta no pudo remontar en el Santiago Bernabéu (1-0). Desde aquella nefasta noche de otoño no ha vuelto a Alcorcón. Si se confirma como sede del partido ante el Navalcarnero, se sentaría de nuevo en el banquillo visitante justo 17 años después.