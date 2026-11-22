Segunda vez que empata un derbi, sólo Fazio ha anotado más tantos ante el Betis siendo defensa, al tiempo que sus 11 dianas en LaLiga (marcó otra en Copa del Rey) en 97 encuentros lo sitúan en el podio de zagueros anotadores de la historia nervionense, a un único 'chicharro' de la cima, por supuesto en mucho menos tiempo que sus 'rivales'

El Real Betis es la víctima favorita de Kike Salas, un defensor a menudo atinado con la portería contraria, como demuestra el hecho de que acumula 14 goles y seis asistencias en sus 161 partidos oficiales desde que diera el salto al Sevilla Atlético (contando el filial, el CD Tenerife y el Sevilla FC). El zurdo sólo le ha hecho los mismos dos tantos al Villarreal CF (en siete duelos) y el RC Celta (también en seis cruces), pero destaca su acierto contra el eterno rival. Y es que ya igualó de cabeza El Gran Derbi en el Benito Villamarín de la 23/24 a pase de Marcos Acuña, anulando el 1-0 de penalti de Isco Alarcón, y repitió con un zurdazo que se le escurrió de entre las manos a Álvaro Valles este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Únicamente Fede Fazio, que 'golpeó' tres veces a los heliopolitanos (una en el 0-2 de la 07/08, firmando un doblete en el 5-1 de la 12/13) mejora sus guarismos en el duelo de máxima rivalidad hispalense entre los zagueros blanquirrojos en toda la historia, mientras que Simon Kjaer, Gabi Mercado, Javi Navarro y Dani Alves celebraron dos 'chicharros' cada uno, igual que Kike Salas, quien volvió a marcar desde fuera del área por segunda vez en este año natural de 2026, pues hizo lo propio en febrero contra el Girona FC también en casa, un registro, aclara el club nervionense, que no rebasa tampoco nadie en lo que a LaLiga respecta.

A la caza de Fazio y Salguero

El de Morón de la Frontera, que abrió el marcador en el Coliseum con un soberbio cabezazo tras córner botado por Félix Correia, aunque luego el Getafe CF remontaría, no sin polémica, para ganar aquel partido por 3-1, anotó apenas dos jornadas después, esta vez para rescatar un punto frente al Real Betis. Con ésta, son ya ﻿once dianas ligueras (más una en la ﻿Copa del Rey﻿) desde que promocionara al primer equipo sevillista (en 97 encuentros﻿), convirtiéndose en el segundo mejor defensa en este apartado, con las mismas que ﻿Dani Alves ﻿(pero el brasileño en ﻿175 partidos﻿), adelantando al ﻿Dorsal de Leyenda Curro San José ﻿(que se queda con ﻿10﻿) y únicamente por detrás de ﻿Federico Fazio y ﻿Pepe Salguero﻿, con ﻿12 goles ﻿en ﻿152 y 178 choques﻿, respectivamente.

Un valladar atrás, su principal encomienda

Además, destaca el ﻿Sevilla FC﻿, fue ﻿Kike Salas este sábado en ﻿El Gran Derbi uno de los cinco jugadores con más remates, el líder en pases completados y el quinto que más terminó en el último tercio del campo, todo ellos pese a ser central, mientras que "a nivel defensivo lideró al equipo en recuperaciones, con 8, y entradas ganadas, con 3". La web especializada 'Sofascore' le atribuye una puntuación de ﻿9,1 sobre ﻿10 ante el ﻿Real Betis﻿, por su tanto y sus ﻿diez contribuciones en la contención, con ﻿4/7 en duelos terrestres y ﻿6/8 en los aéreos. Pese a que el oponente se quejó de que debió ser expulsado con doble amarilla o, incluso, roja directa, sólo se le señalaron dos faltas a la postre.