El conjunto blanquiazul volvió a sumar una nueva derrota, esta vez ante Osasuna, y sigue sin conocer la victoria, lo que deja en una posición muy comprometida a su entrenador, que no desespera y afirma sentirse "fuerte", aunque admite que "hace falta un poquito más"

Aunque intentó hasta el final rescatar un punto, el Málaga volvió caer derrotado ante Osasuna, merced a un solitario tanto de Ante Budimir en la primera mitad, y sigue sin conocer la victoria después de 13 jornadas de Liga. Una situación sin duda inquietante para un colista que ve cómo la salvación se encuentra ya a 7 puntos, buscando no despegarse más de su objetivo antes de enero, cuando tratará de incentivar la reacción del equipo con varios fichajes.

Tras el encuentro en El Sadar, el entrenador blanquiazul, Juan Funes, admitió que “pasan las semanas y no somos capaces de ganar”, asegurando que deben dar “un punto de más, o por lo menos intentarlo” para lograr ese necesario punto de inflexión con el primer triunfo de la temporada.

En El Sadar, "una película que se repite muchas veces"

“Una película que se repite muchas veces, estamos ahí, compitiendo en el partido, pero no somos capaces de sumar, de ganar, son muchas semanas. Hace falta un poquito más, si no, será muy difícil”, reconoció el técnico granadino tras una nueva derrota de su equipo, esta vez en Pamplona.

Aunque ha habido muchas críticas hacia el director deportivo, Loren Juarros, por la confección de una plantilla joven y sin apenas experiencia en la máxima categoría, Funes fue sincero e hizo autocrítica. “Al final asumo la responsabilidad, porque el entrenador es el primer responsable de todo. A partir de ahí, pensar en qué decisiones mías pueden ayudar al equipo”, destacó, mostrando su confianza en los mimbres con los que cuenta, más allá de que entienda que es necesario que lleguen refuerzos.

Sin noticias sobre una posible destitución: "No sé nada"

Eso sí, sobre una posible destitución aseguró desconocer cuál es la intención del club. "No, no sé nada, la verdad. Ni lo sé ni ha sido mi intención enterarme, por lo menos ahora mismo. Aquí lo importante no es que uno tenga más o menos confianza. Yo me siento fuerte, me siento con confianza, pero aquí lo importante es que seamos capaces de que los jugadores den lo mejor que tienen. Tengo que pensar en el Málaga, en dar lo mejor para el equipo. Esa es la parte en la que tengo que centrarme y lo demás está fuera del alcance de mi mano y en eso poco tengo que mirar o poco tengo que hacer”, zanjó.

Juanfran Funes, técnico del Málaga, en el banquillo de El Sadar. / Imago

Confianza en la plantilla y agradecido a la afición: "Es lo que más nos duele"

“Los jugadores están capacitados y lo van a demostrar. Estoy convencido que durante el año lo van a demostrar porque sabemos de su valía. Ha habido muchos partidos en los que hemos estado cerca y no se consigue, pasa semana tras la semana. Este encuentro de hoy, si lo haces con dos victorias por detrás, pues va pesando menos. Pero la realidad es que pasan las semanas y no somos capaces de ganar. Hace falta poner algo más, porque con esto está claro que no nos da”, continuó.

Además, el entrenador malaguista quiso lanzar un mensaje de agradecimiento a la afición. “Es la parte más dura, lo que más nos duele es ver a toda la gente que no sigue y que no deja de empujarnos. Agradecerles que hayan estado y el esfuerzo que ellos ponen es el premio que no les dan”, recalcó.

No se excusa en la posible roja del osasunista Osambela: "La interpretación ha sido otra"

Por otro lado no quiso excusarse en el arbitraje, aunque sus jugadores reclamaron la expulsión de Osambela por una entrada por la que finalmente solo se llevó la amarilla. “Va con el brazo arriba y le abre la cabeza, por eso había sangre. Ya no quiero comentar más de eso, que tampoco podemos excusarnos en decisiones arbitrales. Igual hemos entendido que era tarjeta roja, tanto como su sangre, pero la interpretación ha sido otra”, sentenció.