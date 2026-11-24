El Real Madrid tratará de retomar el camino de las victorias ante el Zalgiris Kaunas de Valanciunas

Después de sufrir dos derrotas lejos del Movistar Arena, el Real Madrid regresa a casa este miércoles ante el Zalgiris Kaunas con la intención de retomar el camino del triunfo y mirar de nuevo arriba en la máxima competición europea.

Es el último esfuerzo antes de que muchos de los jugadores blancos se tomen un respiro por el parón de selecciones. Aunque algunos viajarán para competir con sus selecciones, la mayoría se quedará y tendrá una semana para preparar el siguiente encuentro y, sobre todo, para descansar.

El plan de Pedro Martínez de ir rotando piezas para que llegaran más frescas a lo importante y pudieran rendir a su mejor nivel saltó por los aires con las lesiones de Jantunen, Deck, Maledon o Campazzo, hasta el punto de obligarle a recuperar a Eli John Ndiaye de su cesión al Joventut para que diera algo de aire a sus compañeros.

Esa exigencia se vio, precisamente ante el Joventut, el pasado domingo, en el que el Madrid acusó su falta de energía tras haber jugado entre semana en Estambul ante el Besiktas y en Atenas frente al Olympiacos. Los blancos lograron remontar al final, pero lo pasaron muy mal para mantener su invicto.

"Estamos sufriendo un poquito por cosas que antes nos salían mejor, que tienen que ver con la energía, la intensidad y la actividad. Ahora mismo nos está costando. Estamos pasando un momento complicado y debemos estar contentos por los partidos que sacamos. Si perdemos nos fastidia, pero hay que seguir picando piedra y convencidos de lo que estamos haciendo; y esperar que las cosas vayan a mejor", señalaba Pedro Martínez tras ganar al Joventut, al tiempo que pedía paciencia a los aficionados y fe a sus jugadores.

El duelo ante el Zalgiris Kaunas se presenta decisivo para ellos. También marcha invicto en Lituania y está por delante, con 8 victorias y 5 derrotas, del equipo merengue, por lo que un triunfo haría que se fueran al parón igualados.

Tavares, jugador del Real Madrid / @rmbaloncesto

Los lituanos cuentan, ente otros, con el exmadridistas Nigel William-Goss y con nombres tan consolidados en Euroliga como Carsen Edwards o Sterling Brown, además de Maodo Lo, Grigonis… Y, por encima de todos, la exestrella de la NBA Jonas Valanciunas, que visitará el Movistar Arena por primera vez en su carrera.

A qué hora es el Real Madrid - Zalgiris Kaunas de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Real Madrid y el Zalgiris Kaunas, perteneciente a la jornada 14 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 25 de noviembre a partir de las 20:45 horas en el Movistar arena de la capital de España.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Zalgiris Kaunas de la Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Zalgiris Kaunas se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid ante el conjunto lituano se retransmitirá a través de M+ Baloncesto (dial 66).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.