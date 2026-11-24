ESTADIO Deportivo pudo hablar, en la previa del Gran Derbi, con uno de los defensas más reconocidos del Sevilla; que pudo brindar sus sensaciones acerca de la proyección del central de Morón de la Frontera que sigue creciendo partido a partido

Kike Salas es, sin discusión, uno de los nombres propios del panorama futbolístico en la ciudad de Sevilla. Una de las revelaciones de este campeonato, y del comienzo de campaña del equipo de Luis García Plaza, acabó logrando que el Ramón Sánchez-Pizjuán pudiese celebrar, al menos, un punto en el Gran Derbi cuando parecía que este se escapaba. Un potente disparo desde fuera del área, contando con la inestimable ayuda de Álvaro Valles, sirvió para anotar su segundo tanto en una de las citas más importantes para uno que conoce bien lo que este partido significa en la ciudad.

Kike Salas celebra su gol frente al Betis / LINCE

El de Morón de la Frontera no deja de ser alabado por el público tanto local como nacional, con un rendimiento que no está pasando desapercibido para nadie. Incluso llegando a ser situado dentro de esas quinielas para poder ir convocado con el combinado nacional de Luis de la Fuente. Eso sí, palabras mayores para un central que sigue dando pasos para su crecimiento, encontrando un hábitat perfecto para ello. No es algo que únicamente vean los aficionados, ya que son muchas las antiguas leyendas sevillistas que resaltan el rendimiento que está mostrando y lo señalan como uno de los nombres llamados a hacer historia en Nervión.

Pablo Alfaro, en una comparecencia / CORDON PRESS

ESTADIO Deportivo, en la previa del derbi sevillano, pudo hablar con Pablo Alfaro acerca de las sensaciones de este encuentro. La leyenda de la zaga sevillista sabe bien lo que es hacer grande a un Sevilla en construcción, y muchos ven a Kike Salas cierto reflejo del alma que la famosa dupla Alfaro-Javi Navarro aportaba. Es por ello que, al ser cuestionado acerca del rendimiento del canterano, lo tuvo claro.

- Kike Salas está dando un rendimiento espectacular en el Sevilla e, incluso, muchos le piden para la Selección. ¿Cómo ve el crecimiento del jugador?

Está dando poco a poco. Kike, como Castrín, han tenido la poca fortuna, por un lado, de empezar a jugar en el primer equipo, cuando estaba muy necesitado y con muchísima ansiedad y muchos nervios. Poco a poco ellos se van desarrollando a nivel profesional, a nivel personal, y van compitiendo y van siendo parte importante de este nuevo Sevilla. Va siendo poco a poco ese jugador que va adquiriendo jerarquía en la parte de atrás, que es importante. Tiene una virtud que no es sencilla de encontrar en un defensa y es algo que es muy determinante, pero que no es habitual en los defensores, y es que es alguien que tiene gol. Es un defensa que se mueve muy bien en el área rival, sobre todo en juego aéreo. Entonces, eso no es fácil, ni es habitual. Eso tiene un valor de mercado importante.

Pablo Alfaro, durante su etapa como el capitán del Sevilla / IMAGO

- ¿Alguna característica que usted transmitía se le puede otorgar a Kike Salas?

Poco a poco. Date cuenta que estamos hablando de un chico que sigue siendo muy joven, pero sí que poco a poco va adquiriendo importancia en la plantilla. El presente y el futuro lo tiene todo por delante. Vamos a ver si es capaz de romper en defensa central de los de jerarquía.