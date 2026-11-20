ESTADIO Deportivo ha podido hablar con uno de los jugadores que evidencian la importancia del derbi sevillano, como es Pablo Alfaro, cuya experiencia en esta clase de partidos ha servido para poder narrar cientos de anécdotas en los derbis

Se acerca un fin de semana en el que, evidentemente, los focos están puestos en un Gran Derbi que decidirá al primer ganador de esta temporada en clave sevillana. A las 18:30, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Real Betis y el Sevilla FC serán los encargados de intentar brindar a sus aficionados una de las grandes alegrías de la temporada, algo que puede llegar a ser un importante punto de inflexión en la misma. En el lado sevillista saben que están ante una oportunidad única de poder dar un golpe sobre la mesa, algo que no se produce desde el último derbi que disputó Jesús Navas, en el que los de Nervión acabaron ganando por un gol a cero gracias a un polémico penalti.

Pablo Alfaro, en una comparecencia / CORDON PRESS

Así se encuentra uno de los grandes partidos del fútbol español en la actualidad: un espectáculo que muchos consideran que ha perdido esa esencia de antaño que lo hacía único y especial. En ESTADIO Deportivo hemos podido charlar con una persona que sabe bien lo que es liderar a un equipo en este tipo de partidos, como es Pablo Alfaro. El zaragozano formó parte de una zaga por la que pocos se atrevían a pasar y dejó grandes anécdotas en los derbis que también desvela en esta entrevista.

- ¿Cómo está viendo al Sevilla actualmente?

Estamos viendo a un Sevilla que compite mejor que en las últimas temporadas, con una idea mucho más concreta, con mucha más practicidad y siendo consecuente con sus fortalezas y con lo que puedes hacer, y con cómo puedes ser más competitivo. Al fin y al cabo, en este deporte tan bonito como el fútbol y en una competición como la liga española, lógicamente, la competitividad es algo que siempre hay que tener muy en cuenta, porque, si no, tienes muchos más problemas.

- El Betis está en un mejor momento de forma, ¿puede estar algo más igualado por la mejoría del Sevilla?

Los derbis, por mucho que los analicemos en las pizarras y en la teoría, después la experiencia nos enseña que cualquier futbolista que menos te esperes o cualquier situación del juego que menos hayas planificado es la que realmente tiene una importancia muy concreta en un momento dado. Pero sí que, a ver, lógicamente, el factor campo debería jugar a favor del Sevilla. Este parón de selecciones probablemente le puede venir mejor, a lo mejor, al que estaba generándose algunas dudas. El Betis, lógicamente, no vamos a descubrir aquí el equipo que tiene, la plantilla que tiene y cómo está actualmente clasificado tanto en Liga como en Champions. Por lo tanto, están haciendo las cosas muy bien. Pero es un derbi y, al final, todos sabemos que, como te decía al principio, cualquier factor es capaz de decidirlo de un lado o de otro.

- Muchos, en otras entrevistas, comentan que no les gustaba un derbi. ¿Qué sentía cuando llegaba uno?

También depende mucho de cómo seamos cada uno. A mí me ponían; a mí los derbis me ponían, porque sí, porque me gusta mucho esa tensión y esa pasión. Lo comparo siempre con la fortuna que tiene el fútbol sevillano de vivir dos ambientes al año como si fueran finales de la Copa del Rey. La movilización de la gente, la pasión, la ilusión y todo eso, el fútbol en Sevilla lo tiene cuando los dos equipos están en la misma categoría y en lo más alto, que es lo que todos deseamos. Debo reconocer que siempre hay ese momentito de: "Ostras, que no me salga mal". Que llegue el momento en que quede poco tiempo y no lo puedas ganar, pero no lo pierdas tampoco. Entonces, esto influye; esto forma parte del juego, de la competición y de la propia forma de ser del sevillano.

Pablo Alfaro, en un encuentro con el Sevilla / imago

- ¿Siente que es la misma esencia que los de antaño?

La esencia sigue siendo la misma. La esencia de los derbis es, pues eso, ese partido, ese doble partido al año: hermano contra hermana, vecino contra vecino, amigo contra amigo. Es muy bonito y pasional y, vamos, sin duda alguna, el mejor derbi que hay en nuestro fútbol español. Ya te digo yo que he tenido otros, y sin duda alguna no hay color. Sí, ya te digo, es un partido muy importante en lo que es la Sevilla futbolera y para cuánta gente hay. Cuando estás en Sevilla y vives, hay mucha gente que te dice: "No, a mí no me gusta el fútbol, pero soy del Sevilla o soy del Betis", aunque no le guste el fútbol, porque hay algo más de trasfondo que no es solamente el deporte.

- En ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con Dani y fue preguntado por una anécdota acerca de su pierna buena. No sé si la puede contar...

A Dani, además, que fuimos rivales en el campo, pero luego, fíjate, no sé si te lo habrá contado: luego lo entrené en el Recreativo de Huelva. Era el delantero y yo, el míster del equipo. Imagínate cuando me vio entrar al vestuario el primer día. Le tengo mucha estima y es un tío encantador. Imagino que sería algún derbi de estos de mucha pasión, en el que él entró y que, bueno, también venía de una lesión, de un partido en el que empezaba de nuevo y quería volver a encontrarse. Pero claro, es que era un derbi, no estábamos para regalar nada. Seguramente irían por ahí los tiros.

- En un derbi ha habido grandes personajes que reflejan lo que es la esencia del mismo.

Las cosas de cada uno en sus vestuarios, con los cuerpos técnicos que te tocan. Date cuenta de que en aquel Sevilla del año 2000, en el que yo llego, con los dos equipos, además, en Segunda División; con el Betis, el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Tenerife, el Sporting... era muy dura, durísima. Y claro, me toca Joaquín Caparrós de míster, Antonio Álvarez de segundo entrenador, Ramón Orellana de preparador físico y Paco Leal de portero. O sea, aquello era, vamos, era... Se les salía la sangre rojiblanca por todos los poros, como decíamos. Te impregnan. Tienen esa forma de vivir el derbi tan bonita.

Pablo Alfaro, en un encuentro con el Sevilla / IMAGO

- ¿Hay alguna anécdota de derbi que no haya salido a la luz?

Uno de los derbis que jugamos en el Benito Villamarín, que ganó el Sevilla 0-1, con gol de Marcos Vales, fue un sábado por la noche, además. Imagínate la tensión: el derbi, y Marcos marca el gol de la victoria. Era gallego y no entendía muy bien lo que pasaba. Íbamos ya de vuelta en el autobús del Villamarín al Sánchez-Pizjuán y, claro, iba sentado a su lado. Cuando íbamos llegando al Sánchez-Pizjuán, empezamos a ver bufandas y banderas. Podía haber tres o cuatro mil personas esperándonos. Y él preguntándome: "¿Pero esta gente qué hace? Está medio loca, ¿qué les pasa?". Y yo le decía: "A ver, Marcos, ¿no te has enterado todavía de que has jugado un derbi, que lo has ganado y que el gol lo has metido tú? O sea, que no te van a dejar salir ni del autobús". Y decía: "¿En serio? Esto en Galicia no pasa". "Pues claro, es que ahí llueve más que aquí, es que ahí es distinto".

- Dio la charla previa al último derbi que ganó el Sevilla, el último de Jesús Navas. ¿Ha hablado con él o ha podido dar alguna charla más?

Desde el club y el presidente me invitaron a poder hablar con la plantilla. Estaba de míster García Pimienta en aquel momento, que lógicamente, con su permiso; si no, no hubiese ido. Pero sí, por lo menos, para poder plasmarle a la plantilla lo que significaba para un sevillista vivir el derbi, tener la fortuna de jugarlo y de representar a tanta gente durante esa posibilidad. Hasta ahora, es el último que hemos ganado. No sería solo por la charla, sino por el buen hacer de los jugadores y del cuerpo técnico. Ojalá repitamos resultado el próximo sábado.

- ¿Una porra del encuentro?

Soy muy mal futurólogo. Me conformo con cualquier porra que consiga que el Sevilla se lleve los tres puntos. Imagino, lógicamente, con todo el respeto del mundo, que los béticos querrán lo contrario. Ojalá gane el Sevilla y ojalá volvamos a vivir un derbi fantástico y seamos la envidia de todo el fútbol español. Tenemos el mejor derbi, que podamos venderlo todo en positivo y que los cuatro cafres que hay siempre en todos los lados no quieran empañar lo que es esta fiesta del fútbol.