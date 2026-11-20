El centrocampista venezolano ha regresado a San Sebastián con una lesión en el gemelo que le impedirá jugar ante el Racing de Santander, a la espera de su evolución para los próximos partidos

De nuevo, malas noticias para Yangel Herrera. El centrocampista de la Real Sociedad ha vuelto a hacer lesionado después de jugar el pasado martes el amistoso de Venezuela frente a Rusia, y no estará disponible para enfrentarse este fin de semana al Racing de Santander.

El centrocampista venezolano sufre unas molestias en el músculo sóleo de la pierna izquierda que le impedirán viajar a El Sardinero, después de que el club donostiarra emitiera un breve comunicado en el que se explica: "El jugador Yangel Herrera presentó unas molestias en el músculo sóleo de su pierna izquierda en el encuentro del martes de la selección de Venezuela ante Rusia. Las pruebas realizadas hoy por los Servicios Médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular. Su evolución marcará la disponibilidad".

La lesión de Yangel Herrera le llega en el peor momento al venezolano. Justo cuando intentaba hacerse un hueco como titular en los planes de Pellegrino Matarazzo tras un comienzo de temporada en el que los problemas físicos del año pasado habían quedado olvidados, pero ahora de nuevo tendrá que parar sin saber a ciencia cierta cuanto tiempo estará en la enfermería ya que el club no ha informado periodo de baja.

Yangel Herrera, en un partido con la Real Sociedad. / IMAGO

Cuarta lesión muscular en poco más de un año

De hecho, la pasada temporada tan solo pudo disputar 16 partidos con la elástica txuri urdin, sumando tan solo 674 minutos oficiales. 14 partidos en LaLiga y dos en la Copa del Rey tras sufrir tres lesiones musculares diferentes durante la temporada. Contratiempos físicos que condicionaron su continuidad en la Real Sociedad y le impidieron tener regularidad en el centro del campo del conjunto donostiarra.

El centrocampista venezolano arrastró inicialmente una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, concretamente en la zona de los isquiotibiales, que retrasó su debut con la camiseta txuri-urdin hasta el 19 de octubre de 2025, pues la arrastraba desde su etapa en el Girona.

Pocos días después de estrenarse, el 25 de octubre, volvió a sufrir un problema muscular, esta vez en el sóleo de la pierna derecha. Las pruebas médicas confirmaron la lesión y el futbolista permaneció alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente tres meses.

Cuando parecía haber dejado atrás sus problemas físicos y recuperado la continuidad, Herrera volvió a sufrir otro contratiempo el 15 de marzo de 2026. En esta ocasión, las molestias se localizaron en el sóleo de la pierna izquierda, una dolencia que también fue confirmada por los servicios médicos de la Real Sociedad.