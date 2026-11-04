Yangel Herrera, sobre el penalti del derbi vasco: "Todos lo han visto y se ha dado la razón en que no era. La tecnología o el arbitraje queda un poco en duda"

El centrocampista venezolano, que apunta a la titularidad una vez superada sus molestias, ha recalcado la importancia de ganar en casa al Olympique de Lyon, y también ha hablado de la polémica de San Mamés

Yangel Herrera está de vuelta. El centrocampista venezolano, una vez superadas sus molestias en los gemelos, volvió a la convocatoria ante el Athletic Club en el derbi vasco, aunque finalmente no jugó ni un minuto. Sin embargo, todo apunta a que este jueves en la Europa League tendrá su oportunidad ante el Olympique de Lyon.

"Es un partido de alto nivel, un partido de dos equipos con grandes cualidades, equipos con grandes características. Esperamos mañana, con nuestra gente, poder regalarles un partido bonito, sobre todo con una victoria. Es un equipo que tiene grandes jugadores, excelentes mecanismos y esperamos mañana poder imponernos en nuestro campo", ha dicho el centrocampista, que ha comparecido junto a Pellegrino Matarazzo en rueda de prensa.

Cómo está el equipo tras la derrota en el derbi

"Creo que no cambió nada la derrota del último partido porque el equipo hizo un gran partido. Estuvimos bastante bien, la confianza sigue intacta, la buena dinámica y la confianza en nosotros mismos está intacta y, de ahí en adelante, esperamos mañana poder volver a esa dinámica ganadora".

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"Los partidos en casa marcarán bastante el devenir de lo que será nuestro camino en la Europa League y todo pasa por mañana, que es lo que tenemos más enfrente. Un partido, como lo dije antes, de alto nivel contra un gran equipo y qué más no poder mañana poder sacar esos tres puntos".

El cambio de entrenador en el Lyon

"Ya se venía hablando desde el inicio de la semana esa noticia. Se ha confirmado esta mañana, pero para nosotros creo que no cambia nada porque tenemos que estar enfocados en nosotros mismos y, si bien es cierto, si viene otro técnico mañana con ellos, tampoco creo que cambiaría mucho los planes de juego. Desde ahí en adelante, el foco tiene que estar en nosotros mismos y enfocarnos en ellos, en lo que han venido haciendo antes".

La polémica del derbi con el sensor del balón

"La verdad es que todos han visto todo lo que ha salido y se ha dado la razón en que no era penalti. Desde ahí en adelante, la tecnología o el arbitraje queda un poco en duda. Ya nosotros no estamos para valorar el tipo de sistema que se esté implementando, sino que también servirá un poco de aprendizaje esa jugada en concreto para mejorarlo en un futuro".

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"La verdad que para nosotros es un partido bonito porque nos enfrentamos a muchos compañeros tanto del club como de la liga. Para nosotros, como selección, nos sirve de aprendizaje, de rodaje para nuestra preparación y muy contentos de poder jugar cerca de casa, jugar contra compañeros que compartimos el día a día y esperamos sea una bonita tarde y un bonito partido".

La pérdida de la titularidad

"Yo sigo trabajando desde el no jugar o el jugar. Mi compromiso con el equipo sigue intacto. Tenemos muchísimos partidos por delante y creo que tengo que ayudar y apoyar desde donde me toque en cada momento, bien sea jugando, bien sea esperando mi momento de poder hacerlo. Y en eso está mi foco realmente".