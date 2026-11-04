LaLiga estudia suspender toda la jornada en Primera y Segunda por la muerte de Jesús de Miguel

El fútbol español podría detenerse este fin de semana en señal de respeto y solidaridad por la trágica muerte del delantero; ahora existe un debate interno que podría terminar con el aplazamiento de todos los partidos de las dos principales categorías nacionales si se consiguen fijar nuevas fechas

LaLiga ya estudia la posibilidad de aplazar la próxima jornada en Primera y Segunda División por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel.

Según informa la Cadena SER, se han producido reuniones en las últimas horas para valorar la suspensión de los partidos previstos y en las próximas horas habrá comunicado al respecto.

La decisión definitiva se conocerá en breve, aunque todavía existen varios condicionantes que complican una medida que afectaría a numerosos clubes de las dos competiciones, sobre todo por la búsqueda de nuevas fechas para disputar los encuentros.

LaLiga medita aplazar la jornada 12 de Primera y la 13 de Segunda

La patronal que preside Javier Tebas está valorando la posibilidad de detener la competición este próximo fin de semana. La propuesta busca que el fútbol español muestre su respeto por el fallecimiento de Jesús de Miguel, una noticia que ha conmocionado al mundo del deporte y que ha provocado numerosas muestras de dolor.

Ya se han producido reuniones con el aplazamiento encima de la mesa y se espera que la resolución se comunique oficialmente a los clubes en las próximas horas.

La medida afectaría a la jornada 12 de Primera División y a la jornada 13 de Segunda, aunque todavía no existe una confirmación oficial. LaLiga debe estudiar diferentes escenarios antes de tomar una decisión que alteraría considerablemente la planificación de los equipos.

Los contratos televisivos y el calendario, los principales obstáculos

La suspensión de una jornada completa no resulta una decisión sencilla. LaLiga tiene que valorar las consecuencias económicas y organizativas que supondría detener la competición, especialmente en un calendario que ya se encuentra muy condicionado de por sí por los compromisos nacionales e internacionales.

Entre los principales obstáculos se encuentran los contratos con los operadores televisivos y los patrocinadores, así como las posibles penalizaciones económicas que podrían derivarse de la suspensión de los encuentros.

También está sobre la mesa la dificultad de encontrar nuevas fechas para disputar los partidos aplazados. La acumulación de compromisos de Liga, Copa del Rey y competiciones europeas reduce considerablemente las alternativas disponibles. Por ello, aunque la posibilidad de suspender toda la jornada está encima de la mesa y es el deseo conjunto, todavía no puede darse por confirmada.

AFE pide suspender el fútbol hasta el 9 de noviembre

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado formalmente a LaLiga, la RFEF y la UEFA la suspensión de todos los partidos de fútbol previstos en España entre el 3 y el 9 de noviembre.

El sindicato considera que el fallecimiento de Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para el colectivo y entiende que existen circunstancias excepcionales que justifican detener la actividad.

La RFEF, por su parte, ya ha ampliado hasta el 6 de noviembre la suspensión de sus competiciones, una medida que inicialmente afectaba únicamente al martes 3. La decisión ha provocado el aplazamiento de varios encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina.

El Granada-Tenerife, el primer partido aplazado

Mientras se estudia la suspensión generalizada, LaLiga y la RFEF ya han confirmado el aplazamiento del Granada-Tenerife, previsto para este sábado a las 21:00 horas en el Nuevo Los Cármenes.

La petición del conjunto canario fue respaldada por el Granada, que mostró su solidaridad con la plantilla y los familiares del futbolista fallecido.

Ese mismo sábado está previsto un acto de homenaje y despedida a Jesús de Miguel en el Heliodoro Rodríguez López, mientras que el funeral tendrá lugar este jueves en Navahermosa, localidad toledana de origen de su familia, una despedida a la que acudirá toda la plantilla del Tenerife.

El club insular ha solicitado también el aplazamiento del partido de la jornada 14 que está programado para el domingo 15 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López contra el Ceuta. El equipo está muy afectado tras la pérdida de su compañero y han pedido un poco de tiempo para acostumbrarse a esta nueva situación sin su compañero para poder recuperarse, en la medida de lo posible, de este tremendo mazazo.