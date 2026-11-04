Eder Sarabia, presentado: "¿Mi pasado? Lo mío ahora es el Espanyol y lo voy a defender a muerte. Y si tengo que hacerlo, pido perdón"

El técnico vasco vivió su puesta de largo con el club perico y restó importancia tanto a su paso por el FC Barcelona como a unas antiguas declaraciones en las que criticó a parte de la afición blanquiazul

Tras suspenderse este pasado martes por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, la presentación de Eder Sarabia como nuevo entrenador del Espanyol, con el que ha firmado hasta junio de 2028, ha tenido lugar finalmente este miércoles. En ella, el nuevo técnico perico aseguró que espera "recuperar muchas cosas buenas" que el equipo hacía con su predecesor, Manolo González, y darle su "toque" personal con el paso del tiempo.

Quiere darle su "toque" al Espanyol sin romper del todo con la etapa Manolo González

"En la primera reunión con los futbolistas hemos hablado de las cosas que quieren volver a sentir. Hace no mucho, este era un equipo fiable, y sus futbolistas se sentían fuertes y convencidos, capaces de ganar en cualquier escenario. Queremos recuperar muchas cosas buenas que el equipo ha hecho con Manolo y darle nuestro toque", afirmó el preparador vasco, que ya presenció desde la grada el triunfo logrado ante el Villarreal en La Cerámica, con Sergio García como entrenador interino.

Obviamente, el primer objetivo es el de la permanencia. Pero el ex del Elche y el Andorra no se conforma y espera inculcar un estilo en la plantilla que le haga echar raíces en Barcelona. "Esto es una gran Vuelta y hay que ir etapa a etapa. Para al final estar en disposición de hacer cosas importantes. Como aprendí de Quique Setién, cuando vas a los sitios hay que hacerlo pensando que es para toda la vida”, destacó.

Responde a su pasado azulgrana y a unas polémicas declaraciones

Junto al técnico cántabro, Sarabia ejerció como su ayudante en la UD Las Palmas, el Real Betis y el FC Barcelona, pero en su puesto de largo como espanyolista restó importancia a ese paso por el club azulgrana, así como a unas polémicas declaraciones suyas cargando contra la la afición perica.

"¿Mi pasado? Nosotros siempre hemos defendido lo nuestro a capa y espada por responsabilidad, compromiso, convicción y por agradecimiento. Sobre lo que dije estando en el Andorra, pues si tengo que pedir perdón a la gente que se sintiera ofendida, pido perdón. También les digo a esos que lo nuestro ahora es el Espanyol y que lo vamos a defender a muerte. Con nuestro trabajo, con nuestra energía y nuestras emociones intentaremos ponerle donde se merece. Es un club grande, con un gran afición", resaltó.

“Hemos vivido todo tipo de situaciones que me hacen llevar las cosas con naturalidad. Hemos de ser capaces de poner el peso suficiente a las cosas porque igual una opinión de una minoría parece que es la opinión de la totalidad y seguramente no", añadió sobre esas críticas que ya aparecieron en las redes sociales hacia su figura tras confirmarse su fichaje.

Elogia a la plantilla, pero pide paciencia y el apoyo de la afición

Antes de comprometerse con Monchi, el entrenador bilbaíno recibió otras ofertas. Pero cree que está en el lugar indicado, aunque pidió paciencia. “Ante el Villarreal pasaron cosas y ya empezaron a decir que ‘ah pues igual sí que es equipo para Eder'. Para mí, este es un equipo que tiene mucho talento, muchas alternativas y, seguramente, cuando conozcamos más a los jugadores pues iremos siendo capaces de sacarle más rendimiento. Hemos hablado con los jugadores para preguntarles dónde se sienten más cómodos y saber dónde pueden rendir mejor. Hemos de ser inteligentes porque no es lo mismo coger un equipo al principio que ahora, pero hay mucha calidad”, insistió.

“Queremos recuperar a ese Espanyol del 125 aniversario. Me acuerdo de venir ese día con el Elche y que nos ganaron y nos ganaron bien. Había una gran comunión con la gente y, además, ahí se pusieron quintos. Es lo que queremos volver a recuperar”, sentenció, lanzando con ello un mensaje a la hinchada blanquiazul para solicitar su apoyo.