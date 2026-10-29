La hemeroteca revienta el fichaje de Eder Sarabia: "Estas borregadas de la grada del Espanyol no caben en el fútbol"

La llegada del técnico vasco al banquillo blanquiazul ha provocado una oleada de reacciones entre los seguidores pericos, que han recuperado unas declaraciones suyas de 2023 que no han sentado nada bien en el entorno del club

No tardó el Espanyol en confirmar a su nuevo entrenador tras la destitución de Manolo González, pero el anuncio de Éder Sarabia no ha generado precisamente unanimidad entre la afición.

Más allá de su trayectoria en los banquillos y su pasado vinculado al FC Barcelona como segundo de Quique Setién, unas palabras pronunciadas en 2023 han vuelto a circular con fuerza en redes sociales, donde muchos seguidores han cuestionado tanto su contratación como la decisión de Monchi de apostar por él.

La hemeroteca castiga la llegada de Sarabia

El vídeo, que se ha viralizado poco después de confirmarse su fichaje, corresponde a una rueda de prensa posterior a un encuentro disputado en el Estadi Nacional, cuando Eder Sarabia era técnico del Andorra.

En aquella comparecencia, Sarabia reclamó la intervención de Antiviolencia por los comportamientos que, según denunció, se habían producido desde el sector de la grada en la que se instalaron los hinchas del conjunto perico. Estas declaraciones adquieren ahora una nueva dimensión con su llegada al banquillo espanyolista puesto que pone completamente en contra a un gran sector de la afición.

Las palabras de Sarabia que ahora le persiguen

El entrenador no se mordió la lengua al valorar lo sucedido y pidió que se tomaran medidas ante los episodios que había presenciado. Sus palabras fueron contundentes y no han tardado en regresar al primer plano después de que el Espanyol anunciara su contratación.

"Espero que Antiviolencia tenga en cuenta todas las burradas que se han dicho desde la grada del Espanyol, porque cuando un club es grande hay que demostrarlo en todos los sentidos. Así que esto va en contra del fútbol, va en contra de los valores del fútbol y demás. Así que espero que se tenga muy en cuenta. Sé que el responsable de La Liga lo tiene en cuenta, pero lo quería decir porque estas barbaridades y estas borregadas no caben en el mundo del fútbol", comentó abiertamente y sin que nadie le preguntase al respecto.

El técnico vasco se mostró especialmente molesto criticó duramente los gritos de la afición perica contra Gerard Piqué durante el partido. En aquel encuentro se dieron cita unos 800 aficionados pericos en el Estadi Nacional de Andorra para apoyar a su equipo.

La difusión de estas declaraciones ha reabierto el debate entre los seguidores blanquiazules, que han recuperado un episodio que no olvidan y que contrasta con la nueva responsabilidad que asumirá el técnico. Evidentemente, el vídeo se ha convertido en uno de los principales argumentos de quienes no ven con buenos ojos su llegada.

Monchi, en el centro de las críticas

Las reacciones no se han limitado al entrenador. Monchi también ha recibido numerosos reproches por una decisión que parte de la afición considera difícil de entender, teniendo en cuenta tanto las palabras de Sarabia sobre la grada perica como su reconocida vinculación emocional con el Barcelona.

En una entrevista concedida en su día a Relevo, el técnico explicó su sentimiento hacia el conjunto azulgrana, aunque también señaló su identificación con el Athletic Club. "Soy del Athletic Club, pero de pequeño he sido muy del Barça. Era el Dream Team. He mamado y he llorado por el Barça. Poder trabajar con ellos fue uno de los momentos más importantes de mi vida", aseguró.

Estas palabras, sumadas a sus críticas de 2023, han alimentado un malestar creciente de una gran parte de la afición espanyolista, que cuestiona que el club haya confiado precisamente en Sarabia para dirigir al equipo.

El enfado de la afición: "Es para romper el abono"

Las redes sociales se han llenado de mensajes contra el nombramiento, con aficionados que han expresado su rechazo a la decisión y han señalado directamente al director deportivo.

Entre las reacciones se encuentran comentarios como aficionados que aseguran que no acudirán al estadio mientras Sarabia sea el entrenador del equipo. "Lamentable, soy socio del Español desde hace 50 años y ya no puedo más".

"No es mal entrenador, pero es muy culé", comenta un usuario. "Claro que sí, uno del Barça... no has entendido nada, Monchi", reprocha otro.

Otros seguidores han ido más allá y han amenazado incluso con romper su vinculación con el club. "Qué vergüenza, es para romper el carnet mañana mismo", ha sido otra de las respuestas que se han podido leer.

La polémica viene a echar más gasolina a un fuego que ya se prolonga durante varios días tras la fulminante decisión de cambiar de entrenador después de la dura eliminación copera ante el Sestao River.