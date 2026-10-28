Eder Sarabia toma las riendas del Espanyol y firma hasta 2028

El Espanyol ya tiene nuevo entrenador tras la destitución de Manolo González. Eder Sarabia toma las riendas del conjunto blanquiazul y firma hasta junio de 2028. Contará con Álvaro González, exjugador perico, en su cuerpo técnico

El Espanyol ha pasado página y abre una nueva etapa en su banquillo. Tras poner fin al ciclo de Manolo González, la entidad catalana ha anunciado este miércoles la incorporación de Eder Sarabia, que asume el mando del primer equipo con un vínculo que se prolongará hasta el 30 de junio de 2028. El club apuesta así por un entrenador con experiencia en el fútbol profesional y recorrido en distintos proyectos, tanto en España como en Andorra.

La llegada del preparador bilbaíno supone el inicio de una nueva hoja de ruta para el conjunto blanquiazul, que busca dejar atrás su anterior etapa y mirar hacia delante con un proyecto encabezado por un técnico que ya conoce las exigencias de la élite.

De segundo de Setién a líder de sus propios proyectos

Sarabia se formó como entrenador en el fútbol base del Danok Bat y continuó su aprendizaje en las categorías inferiores del Villarreal. Su salto al fútbol profesional llegó de la mano de Quique Setién, a quien acompañó como segundo entrenador en Las Palmas, el Real Betis y el FC Barcelona. Aquella etapa le permitió trabajar en distintos contextos competitivos y conocer desde dentro el funcionamiento de varios clubes de Primera División. Posteriormente, decidió emprender su camino en solitario y asumió el cargo de primer entrenador en el FC Andorra, antes de ponerse al frente del Elche CF.

Su experiencia más reciente en el fútbol español le ha permitido consolidar su perfil como técnico principal. Ahora, el Espanyol le ofrece una nueva oportunidad para desarrollar sus ideas y construir un equipo capaz de responder a las expectativas de la afición perica.

Álvaro González vuelve a casa con el cuerpo técnico de Sarabia

El nuevo entrenador no llegará solo a Cornellà-El Prat. Sarabia estará acompañado por Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y Álvaro González, colaboradores de su confianza con los que comenzará esta nueva aventura.

La presencia de Álvaro González tiene un componente especial para el espanyolismo. El exdefensa regresa a la disciplina blanquiazul después de haber vestido la camiseta del club en 82 ocasiones. Su vuelta supone recuperar a una figura que conoce la entidad desde dentro y que ahora desempeñará una función diferente, esta vez desde el cuerpo técnico.

El Espanyol ha fijado para el martes 3 de noviembre la presentación oficial de Sarabia. El acto tendrá lugar en el Auditorio Juan Segura Palomares del RCDE Stadium, en Cornellà-El Prat, donde el técnico comparecerá por primera vez como nuevo responsable del banquillo perico.